“La inmigración no admite soluciones simplistas”: la crítica del excanciller Walker a propuesta de expulsiones masivas

A raíz de las tensiones en la frontera norte del país con Perú en medio de la campaña presidencial, propuestas como la del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de realizar expulsiones masivas han encontrado oposición en distintos sectores. Este lunes, un grupo de excancilleres hizo pública una carta en la que cuestionaban la medida presentada por el aspirante a La Moneda.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, uno de sus firmantes, el exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker (DC), se refirió el trasfondo de dicha misiva. “No se puede abordar un fenómeno tan complejo con soluciones efectistas”, planteó.

Walker apuntó al impacto inmediato que han tenido las declaraciones de José Antonio Kast acerca de las expulsiones masivas. “Lo que está ocurriendo en la frontera hoy día surge de la declaración de un candidato que ni siquiera es presidente electo. Hay unas 100-200 personas en la frontera con Perú y Perú sobrereacciona, declara emergencia, habla de presencia militar, todo esto por una frase”, señaló el excanciller.

El llamado de parte de los exministros de Relaciones Exteriores en su carta, según Walker, es para que la ciudadanía pueda “meditar, reflexionar” y es un “llamado a tomarse en serio el tema de la inmigración, es un tema complejo, no admite soluciones simplistas”.

Es por ello que la declaración pública citó al Arzobispo de Concepción, Sergio Pérez de Arce, quién este fin de semana instó a tener una política migratoria más humana y racional. “Justamente llama a evitar esta idea de disparar al voleo, de las expulsiones masivas, de separar a las familias. No se ve en la candidatura de José Antonio Kast una política pública consistente. Todo es muy efectista. Y si hoy con una frase tenemos un primer problema en la frontera, ¿cómo irá a ser desde el 11 de marzo?”, cuestionó Walker.

“Lo nuestro es un llamado de atención, hablemos en serio del tema migratorio como política pública, subiendo su complejidad y evitando soluciones simplistas”, añadió.

Al profundizar en las implicancias de las expulsiones masivas, el exsecretario de Estado destacó que no solo serían difíciles de aplicar, sino que podrían generar fricciones en las relaciones bilaterales. “Si miles o decenas de miles de personas fueran expulsadas del país o si la inmigración irregular se convirtiera en delito, eso requeriría una ley aprobada en el Parlamento. Uno tiene que tomar la dimensión de las cancillerías, de la vía diplomática, de coordinar acciones con policías de Perú y Bolivia como en este caso”, sostuvo.

Además, expuso que los países vecinos también enfrentan crisis migratorias profundas: “Perú tiene un problema muy serio, Ecuador también, Colombia ni hablar. Y todo esto viene en gran parte de la crisis provocada por la dictadura corrupta de Nicolás Maduro en Venezuela”. Por lo mismo, insiste en que ningún país puede gestionar este fenómeno de manera aislada.

En esa línea, Walker subrayó un principio fundamental: la migración es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de 1948. Asimismo, remarcó que los Estados tienen derecho a regular la migración. “Chile, como cualquier país, tiene derecho a una inmigración legal, regular y ordenada. El problema es cómo llegar a eso”, apuntó.

Para ello, enumeró una serie de medidas necesarias: “Primero, empadronamiento. Si no tenemos idea cuántos son y dónde están los inmigrantes irregulares, se habla de 340 mil, no sabemos. Segundo, formalización, porque hay distintos tipos de inmigración. Hay una productiva, de trabajo. Hay otra que es delictiva, el narcotráfico, el crimen organizado. Y hay una tercera, de regularización. Entonces es ahí donde falla la candidatura de Kast, porque es muy efectista, muy simplista”.

“Transformar la inmigración irregular en delito es declarar delincuentes a 340 mil personas”, advirtió.

El excanciller reconoció que la ciudadanía asocia fuertemente migración y seguridad, pero insistió en que es un error enfrentar ambos temas como si fueran lo mismo. Por ello, enfatizó que los problemas migratorios de Chile también son los de Perú, Ecuador y Colombia, por lo que esta materia “exige coordinación diplomática, información compartida, políticas públicas serias, no frases efectistas”.