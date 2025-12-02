Las instituciones europeas en shock tras el arresto de la exjefa de la diplomacia de la UE

Un nuevo escándalo vuelve a sacudir a las instituciones de la Unión Europea. Esta vez, al Servicio Europeo de Acción Exterior.

Según confirmó la fiscalía europea en un comunicado, se ha abierto una investigación a la institución comunitaria por un posible fraude de fondos europeos y que, de momento, cuenta con tres detenidos. Entre ellos, la antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, predecesora de Kaja Kallas.

La investigación se abrió después de que entre 2021 y 2022, el servicio europeo otorgara una licitación al Colegio de Europa para la formación de jóvenes diplomáticos. Esta prestigiosa universidad, cuya directora es Mogherini, se encuentra en la ciudad de Brujas, en el norte de Bélgica e imparten cursos de maestría y posgrado, y ganó la licitación para encargarse de la formación.

Ahora las pesquisas deben determinar si el Colegio de Brujas o sus representantes “fueron informados con antelación de los criterios de selección”, en el marco del procedimiento de adjudicación lanzado por el servicio diplomático de la UE para este programa de formación, según la fiscalía europea. Para la fiscalía, existen serias sospechas de que así fue.

El anuncio de que la policía belga entró esta mañana en la sede del Servicio Europeo Exterior ha vuelto a dejar en shock a las instituciones comunitarias exactamente tres años después del escándalo que sacudió al Parlamento Europeo, por una trama de sobornos a miembros de la institución por parte de Catar.

La fiscalía europea, creada oficialmente en 2021, es un órgano independiente de la UE encargado de luchar contra el fraude a los fondos de la Unión y cualquier otra infracción que afecte a sus intereses financieros (corrupción, blanqueo de capitales, fraude transfronterizo en materia de IVA).