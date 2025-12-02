No admitirá faltas de respeto: la advertencia de Jara a Kast previo al debate de la Archi

En la previa del debate presidencial organizado por la Archi, la penúltima instancia de este tipo antes de las elecciones, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, sigue endureciendo el tono en contra de su contendor, José Antonio Kast.

Requerida sobre la actitud más confrontacional que adoptó la semana pasada, en el “Primer Foro Social” organizado por el Hogar de Cristo y Radio Cooperativa; y sobre si replicará tal estilo este miércoles, Jara aseguró que “si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir”.

Con lo anterior, la abanderada oficialista hizo referencia al cruce que tuvieron en el último debate, cuando Kast calificó una intervención de Jara como “un corte comercial”.

“A mí me llama la atención que los medios me pregunten a mí si soy confrontacional, cuando el candidato cuando yo intervengo dice que son avisos comerciales. Yo creo que es bueno también que se le pregunte a él”, sostuvo.

A todo lo anterior, Jara agregó que: “Si una candidata a la presidencia es tratada así, ¿qué puede esperar cualquier mujer de Chile?”

“No es un tema personal para mí, es un tema que tiene que ver con mi calidad como candidata a la Presidencia. Yo creo que hay ciertos límites que en política no se tienen que cruzar y sería bueno que alguien a lo mejor le preguntara por qué se atreve a tener ese trato con una mujer candidata a la presidencia”, cuestionó.

Por otra parte, consultada sobre el apoyo que le entregó el Partido Demócratas a Kast, la candidata hizo alusión a la historia que la une con la senadora y presidenta de la colectividad, Ximena Rincón.

“Ella fue ministra del Trabajo mientras yo era subsecretaria y empujamos juntas, en una alianza política de centro izquierda denominada Nueva Mayoría, una reforma a las pensiones que también las AFP detuvieron”, recordó.

Jara afirmó que le llama la atención “el tránsito político que ha tenido para apoyar ahora la ultraderecha”. “Creo que uno no es quien para juzgar, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero la verdad es que nosotros trabajamos, el tiempo en que ella era ministra y yo era la subsecretaria de previsión social, bastante bien. Nunca ahí me manifestó que tuviera algún problema con nuestra alianza de centroizquierda”, declaró.

“Si ella ha hecho un tránsito, está en su derecho, pero me llama la atención porque de verdad, nosotros trabajamos mucho tiempo juntas y no entiendo muy bien”, recalcó.