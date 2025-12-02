Danza, teatro y música: la U. de Chile celebra a Gabriela Mistral con acto poético en Sala Master

A 80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, este año la Universidad de Chile desarrolla hasta la fecha una serie de actividades y eventos conmemorativos para destacar esta importante efeméride. Es en esa línea, que el próximo viernes 5 de diciembre se presentará el encuentro “Acto Poético”, instancia gratuita y abierta al público que reunirá diversas expresiones artísticas con motivo de homenaje a la poeta.

El programa contempla la participación del Ballet Folklórico Antumapu, que ofrecerá una intervención coreográfica inspirada en temáticas poéticas. A ello se sumarán lecturas realizadas junto al Teatro Nacional Chileno, ampliando el espacio de reflexión y creación en torno a la palabra y el cuerpo en escena.

El acto finalizará con una presentación musical de Bordes Ensamble, que interpretará el icónico escrito de Mistral Los sonetos de la muerte en versión femenina. Esta propuesta artística busca releer desde nuevas sensibilidades uno de los textos más emblemáticos de la literatura chilena, otorgando un cierre cargado de simbolismo a la jornada cultural.

El director de Extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, destacó que esta actividad “es de gran importancia, no solo porque forma parte de la Agenda Gabriela Mistral, en la cual la Universidad de Chile —y particularmente la VEXCOM— ha tenido una participación activa, sino también porque constituye un trabajo articulado entre unidades tan relevantes como la Radio Universidad de Chile, el Ballet Antumapu, el Teatro Nacional Chileno, además de la incorporación de grupos y conjuntos como Bordes Ensamble, que aportan calidad y enriquecimiento a esta conmemoración”.

A esto, el profesor Retamal destacó que “todo ello da cuenta de una comunidad universitaria comprometida, que valora profundamente las contribuciones poéticas, académicas, políticas y éticas que Gabriela Mistral ha entregado a la vida cultural y social de Chile”.

Para el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, “ésta será la expresión de distintas maneras artísticas de ver e interpretar la vida y obra de Gabriela Mistral. Algunos de los elencos más representativos de nuestra universidad, que ha estado todo el año trabajando para poner en valor la obra de nuestra poeta, se unen para brindar esta presentación al público pocos días antes del aniversario 80 del Nobel”.

La subdirectora del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile e integrante de Bordes Ensamble, Carolina La Rivera, señaló que para el Departamento de Música es muy significativo participar en este homenaje a Gabriela Mistral, “porque nos permite relevar la importancia del arte en la conmemoración de nuestro patrimonio. Con el grupo interpretamos Los sonetos de la muerte desde una sensibilidad contemporánea vinculada a la voz de las mujeres”.

A su vez, la profesora La Rivera destacó la participación de una estudiante del DMUS y explicó que “refleja nuestro compromiso con formar nuevas generaciones de artistas que continúen proyectando el legado mistraliano desde miradas actuales.”

Asimismo, el director artístico del Ballet Folklórico Antumapu, Óscar Ramírez, se refirió al rol de la poeta y su vínculo con la cultura y las artes. “Gabriela Mistral es una maestra icónica por sus mensajes llenos de conceptos que recrean a Chile y buscan el bienestar de su gente. Eso hace que nuestra compañía sienta un profundo placer de ser parte de un homenaje que reconoce la valía de una mujer que ha entregado su alma en palabras con sentido”.

Lo primero es la tierra: Pensamiento mistraliano

En el marco de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, el Centro Cultural La Moneda, junto a una red de diez instituciones colaboradoras, presentan a la ciudadanía el ciclo “Lo primero es la tierra: Pensamiento mistraliano”, un encuentro con la obra y el legado de la poeta desde una mirada diversa y participativa.

La iniciativa interinstitucional combina charlas ciudadanas, espectáculos teatrales, música y humor, que permiten explorar su pensamiento desde el goce, la ironía y la reflexión crítica.

El ciclo se desarrolla en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Biblioteca Nacional; el Centro Cultural de España, la Universidad de Chile, el Teatro Nacional Chileno, el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, el Museo Violeta Parra, la Fundación Palabra, y las Embajadas de Suecia y de Chile en Francia.