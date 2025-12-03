“Alonso y Cachudito”: la nueva serie infantil de UCHILETV que combina música, juego y aprendizaje

UCHILETV estrenó el 22 de noviembre “Alonso y Cachudito”, una nueva serie infantil que invita a las y los más pequeños a descubrir el mundo que les rodea a través del juego, la música y la amistad. La producción, realizada por la empresa de animación Gecko Animación, combina animación 3D, humor y aprendizaje en un formato diseñado especialmente para la audiencia preescolar.

“Alonso y Cachudito” narra las aventuras de Alonso, un niño curioso y lleno de energía y su inseparable amigo Cachudito, un divertido pajarito azul. Juntos transforman su jardín en un universo mágico lleno de música, juegos y sorprendentes descubrimientos. Mediante historias cotidianas y videoclips musicales, la serie promueve valores como la amistad, la empatía y la importancia del entorno familiar, con una mirada inclusiva y con perspectiva de género.

Desde el Departamento de Fomento del CNTV destacan la relevancia de apoyar nuevas producciones para la infancia. “Para el CNTV es sumamente importante apoyar la realización de contenidos infantiles de calidad, pues vemos cómo, a través de estos, se refuerzan valores positivos de la sociedad en los más pequeños. ‘Alonso y Cachudito’ no solo incentiva a las niñas y los niños a cuidar el planeta y el medioambiente, sino que además los invita a conocer y descubrir insectos y plantas, promoviendo el salir a jugar. También incentiva el cuidado del agua y el reciclaje”, comenta Mónica Ponce Guzmán, integrante del Departamento de Fomento del CNTV.

A su vez, Ponce explica que “series como ‘Alonso y Cachudito’ se alinean con la política pública detrás del CNTV, pues aportan a la formación valórica de los niños y sus familias. Promueven el respeto, el compañerismo, la generosidad, la empatía y el celebrar la diversidad, valores formativos presentes en la serie, que además busca relevar en las personas adultas la importancia de escuchar a las niñas y niños”.

La serie cuenta con la dirección de César Cabezas y Jorge Ovando, y con la idea original de Alejandra Maldonado, César Cabezas y Jorge Ovando. Está compuesta por episodios breves y dinámicos que combinan narración y canciones originales pensadas para estimular el desarrollo emocional y social de niñas y niños entre 3 y 6 años.

“La idea de ‘Alonso y Cachudito’ nace del deseo de retratar la magia que las niñas y los niños encuentran en su entorno cotidiano. Surge de observar cómo, desde la imaginación y la curiosidad, un simple patio puede transformarse en un universo lleno de aventuras, descubrimientos y aprendizajes”, señala César Cabezas, productor de la serie.

En esa línea, espera que esta producción pueda transmitir valores fundamentales: “Al ver ‘Alonso y Cachudito’, esperamos que las niñas y los niños aprendan a valorar la amistad, la familia y la curiosidad por el mundo que les rodea. Cada episodio invita a descubrir que la imaginación puede transformar lo cotidiano en algo extraordinario y que aprender puede ser tan divertido como jugar”.

Desde UCHILETV se destaca la importancia de fomentar espacios televisivos dedicados a la infancia. De esa manera, “Alonso y Cachudito” se suma a la programación infantil del canal con una propuesta educativa y entretenida que promueve valores, creatividad y aprendizaje a través de la música y la imaginación.

Francisco Vergara, coordinador de contenidos externos del canal, afirma que: “En UCHILETV creemos profundamente en la necesidad de crear contenidos que acompañen y eduquen a las niñas y niños desde una mirada respetuosa y lúdica. ‘Alonso y Cachudito’ es un ejemplo de cómo la televisión pública puede aportar al desarrollo integral de la infancia, entregando herramientas emocionales y valores a través del juego, la música y la curiosidad”.

Con esta nueva producción nacional, UCHILETV reafirma su compromiso con la creación de contenidos educativos y culturales de calidad, promoviendo una televisión diversa, inclusiva y pensada para todas las edades.