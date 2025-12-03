Diario y Radio Universidad Chile

Desde $990 hasta $45 mil: Sernac lanza buscador de precios de anticonceptivos

Salud

En Chile, los anticonceptivos orales son el método más utilizado por mujeres en edad fértil. No obstante, el mercado se caracteriza por una amplia dispersión de precios, múltiples formulaciones y diferencias importantes en la disponibilidad según el tipo de farmacia.

Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó el “Buscador de Precios de Anticonceptivos Orales”, donde las consumidoras podrán comparar, de forma rápida y sencilla, todas las alternativas disponibles en el mercado, con el mismo principio activo y dosis, y además de conocer sus precios mínimos y máximos.

Esta herramienta pública y gratuita nace a partir del estudio “Caracterización del mercado de pastillas anticonceptivas 2025”, desarrollado por Sernac, el cual identificó importantes barreras de información que afectan la elección de las consumidoras.

En el buscador se podrán encontrar precios desde los $990, como uno de los anticonceptivos orales más baratos, hasta los $45.199, como uno de los valores más elevados del mercado.

Además, existen grupos con gran diferencia porcentual (200%), como por ejemplo, el caso del anticonceptivo Juliette, como uno de los más económicos con un precio mediano de $9.990, y el más caro Belara, con un precio mediano de $29.970.

El “Buscador de Precios de Anticonceptivos Orales” se encuentra disponible en el sitio web de Sernac, cuenta con casi 1.700 precios de 30 páginas de farmacias autorizadas.

Con este buscador, el Servicio reafirma su rol como organismo fiscalizador y garante del derecho a la información en materia de consumo y salud. Además, busca reducir estas brechas como lo son la falta de información clara, homogénea y confiable al momento de elegir un anticonceptivo.

