Editorial Latinoamericana presenta obra literaria: "Explorando Ríos y Territorios de Palabras", del periodista Jaime Lepe Órdenes

En el recientemente inaugurado Museo Casa Colorada de la Municipalidad de Santiago se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre a las 18.30 horas, el lanzamiento de la obra literaria: ‘Explorando Ríos y Territorios de Palabras’, del periodista y escribidor, Jaime Lepe Órdenes, quien integra en este volumen uno de sus poemas a modo de prólogo, cinco microcuentos, uno de los cuales, ‘Tiktokeando Humedales’, acaba de obtener el primer lugar en el concurso regional del INDH, ‘Relatos que Fluyen’; un cuento que integra la antología latinoamericana de Factor Literario: ‘La Heladería de la Plaza Mayor’, además del texto dramático teatral ‘3 personajes en busca de lectores’, todos bajo el sello de Editorial Latinoamericana.

La creaciones en prosa de Lepe serán presentados por el publicista y escritor, Roberto Cuadros Moya, autor de “Las siluetas de Orwell y otros cuentos fantásticos”, “Antología. Cuentos de temas perturbadores”; “Fee” y “15%” (historias publicitarias en Chile). También, será prologado el guion dramático teatral: “3 Personajes en busca de Lectores”, por el actor, Licenciado en Artes, escritor, docente y facilitador de Teatro Espontáneo, Pablo Jerez Araya.

El evento literario será moderado por la periodista Verónica Araya Parra, y se ofrecerán dos piezas musicales a cargo del profesor y compositor, Julio Lorca, del grupo “Trikawe”, docente de ARTEDUCA y de la Fundación Música en Colores.

Para Lepe, comunicar desde la oralidad teatral aprendida en diversos escenarios o la escritura periodística como profesión de larga data, se transformó en una necesidad de socializar el tránsito del siglo XX a la actualidad. “Hablo básicamente de sentires, ideas y percepciones de un mundo que cambió rápidamente sin que pudiera atraparlo y decodificarlo, fue un continuo lenguajear más allá de la institucionalidad, en horas de ocio, desde capital hasta la actual ciudadela valdiviana, con desaciertos periódicos que crearon finalmente una conexión entre imágenes y voces llevadas al papel”, detalló sobre su libro.

El autor valoriza el compromiso con la literatura desde su experiencia en la SECh-filial Valdivia, la Biblioteca Comunitaria EcoCRA, Los Pellines, y como mediador de lecturas en la Mesa Regional del Libro, de Los Ríos. En este sentido, el autor cree que: “T|enemos la necesidad urgente de contar historias, y en la actualidad, a través de vitrinas virtuales, aunque solo sea para nosotros mismos (…) lo que alguna vez nos llegó a través de un ‘diario de vida’, regalado en nuestras adolescencias del siglo XX”.

Ángel Spotorno, de Editorial Latinoamericana, comparte su entusiasmo por este lanzamiento: “Saludamos el nacimiento de esta obra de Jaime Lepe Órdenes (…) porque es un cauce de honestidad y belleza que nos recuerda la urgencia de escuchar las voces de nuestra tierra y de nuestra gente. Es un libro necesario, que florece en el momento justo para recordarnos que, incluso en tiempos de incertidumbre, la creatividad y la memoria son las semillas de nuestro futuro. Es un honor para nuestra editorial ser el hogar de estas palabras valientes”.

Para Andrés Mosqueira, director del Museo Casa Colorada, “es muy importante para nosotros como Museo, ser el espacio donde conviven el arte, la cultura y el patrimonio y esto se ha patente desde diversas perspectivas; una de ellas es nuestra Área de Extensión que permite que eventos y actividades como el lanzamiento del libro de Jaime Lepe puedan realizarse”.

“Recoger la iniciativa del escritor y disponer de nuestro espacio, es darnos la oportunidad de promover la creación literaria, especialmente la que rescata elementos tan vinculados a nuestro ser como sociedad y como comunidad. Para nuestro Museo el compromiso con la creación es muy importante y nuestras puertas abiertas a recibir las iniciativas que contribuyan a enaltecer el desarrollo de obras como la de Jaime que alimentan el alma de nuestra sociedad”, dijo.

Finalmente, el anfitrión literario, confesó que esta publicación – después de reescribirla durante años en la ciudad capital, germinó desde la ruralidad valdiviana, su nuevo hogar. “Escribo porque he descubierto que puedo atreverme a cuentear. Porque así navego en mi propia sinrazón, desbaratando las realidades que no me gustan y juego a crear las que me hacen feliz. Escribo porque así puedo hacer de lo hermoso algo macabro y de lo macabro algo estético. Escribo porque así salgo de mi para encontrarme en otros y otras”.