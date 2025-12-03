El Team Chile queda a un paso de igualar su mejor cosecha de oros en los Bolivarianos

El Team Chile continúa avanzando hacia una de sus mejores actuaciones en la historia de los Juegos Bolivarianos, luego de alcanzar las 110 medallas y llegar a 36 oros, cifra que lo deja a solo un triunfo de igualar el registro obtenido en Valledupar 2022. Para encontrar una marca superior hay que remontarse a Trujillo 2013, cuando el país sumó 44 títulos en su debut en este evento.

La jornada del martes entregó nueve medallas (dos de ellas doradas) y mantuvo el impulso de la delegación, especialmente gracias a los triunfos del judoca Francisco Solís en la categoría +100 kilos, y del equitador Cristóbal Boetto en el salto individual de velocidad.

Solís valoró el proceso que le permitió quedarse con el oro y recuperar sensaciones positivas: “Tuve dos competencias previas donde no me fue bien. Tuve momentos de flaqueza, pero hice un trabajo, descansé y vine con el compromiso de pasarlo bien. No tenía ni bajas ni altas expectativas y las cosas salieron bien porque me dediqué a eso, a pasarlo bien”, explicó.

En tanto, el aporte del judo, el remo, el atletismo, el ciclismo y los deportes ecuestres permitió cerrar otra jornada sólida para la delegación, que sigue ampliando su proyección en la tabla general y acercándose a su mejor rendimiento en unos Bolivarianos.

Medallas del día:

Oro – Francisco Solís (Judo) / +100 kg

Oro – Cristóbal Boetto (Ecuestre) / Salto individual de velocidad

Plata – Marcelo Poo y Nahuel Reyes (Remo) / M2-

Plata – Jorge Pérez (Judo) / -81 kg

Plata – Thomas Briceño (Judo) / -100 kg

Plata – Carlos Díaz (Atletismo) / 10.000 m

Plata – Matías Püschel (Atletismo) / Lanzamiento de la bala

Bronce – Franco Arismendi (Judo) / -90 kg

Bronce – Scarlet Cortés (Ciclismo) / Ómnium