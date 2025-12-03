"Es falso": ministra Orellana desmiente dichos de Kast sobre aumento de femicidios

En respuesta a las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast durante el debate ARCHI 2025, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, salió al paso para rectificar lo que calificó como información falsa sobre los efectos de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

La secretaria de estado aclaró que es “falso que desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres hayan aumentado los femicidios”. En cambio, detalló que lo que sí ha incrementado significativamente son las herramientas de protección, señalando que se han establecido “cerca de 17 mil” instancias de control de medidas cautelares desde la promulgación de la normativa.

Orellana explicó que la ley también permitió visibilizar y perseguir delitos que antes quedaban en la impunidad, como “la difusión no consentida de imágenes íntimas”, lo que ha generado un aumento en las denuncias.

Sobre la estadística de femicidios, la ministra fue enfática: “Desde que se tipifica el femicidio, porque antes no se registraba en separado, hemos mantenido unas cifras estables por los últimos 10 años”. Esta realidad, según su análisis, demostraba la necesidad de un cambio de estrategia, materializado en la ley que se debatió durante siete años.

En tanto, la ministra desmintió directamente el argumento expuesto por Kast en el debate respecto a las razones por las que parlamentarios de su sector llevaron la ley al Tribunal Constitucional. Orellana afirmó de manera categórica: “El motivo para llevarla fue la frase educación no sexista, no tiene nada que ver con los femicidios”.

Estas declaraciones de la ministra Orellana constituyen una refutación directa a las críticas formuladas por el candidato republicano, quien durante el debate no solo cuestionó la eficacia de la ley, sino que también alabó la política de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, afirmando que todos los chilenos lo elegirían si estuviera en la papeleta.