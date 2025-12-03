Foco en la industria y Humberto Gatica como invitado especial: Feria Pulsar 2025 anuncia sus contenidos

Feria Pulsar, el encuentro clave para la industria musical chilena organizado por la SCD, anunció un completo programa de actividades, ratificando a este evento como un espacio de formación profesional y conexión global, a partir de charlas, talleres y clases magistrales encabezadas por destacados agentes, productores, artistas y gestores culturales de Chile, Latinoamérica y Europa.

En total son una treintena de actividades que abarcarán desde modelos de negocio para la música en vivo y los desafíos de la inteligencia artificial, hasta talleres de creación y conversaciones con figuras legendarias de la producción musical, entre las que sobresale la participación de Humberto Gatica.

El renombrado productor musical e ingeniero en sonido compartirá con los asistentes algunos de los principales hitos dentro de una trayectoria sin parangón, que incluyen la grabación de producciones tan relevantes como el himno global “We are the world”, y álbumes de artistas como Michael Jackson y Celine Dion, entre otros.

Su participación se dará en el marco de dos citas abiertas, de las cuales la primera será un “Encuentro de Productores con Humberto Gatica”, que se realizará el viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas. Allí, el chileno dialogará junto al productor chileno y ganador del Grammy Andrés Landon, el ganador de Premios Pulsar Tomás Pérez, y el director musical del Festival de Viña del Mar, Roberto López, en un panel que reunirá miradas, procesos creativos y perspectivas sobre la producción musical actual.

El segundo espacio será “Una conversación con Humberto Gatica”, programado para el sábado 6 de diciembre a las 16:30 horas. En esta instancia, el productor repasará anécdotas, experiencias y secretos acumulados a lo largo de su trayectoria, además de compartir consejos sobre cómo abrirse camino en la desafiante industria musical chilena y global. La entrevista será guiada por el destacado periodista musical, Alfredo Lewin.

En paralelo y durante toda la Feria Pulsar el programa de contenidos estará diseñado para abordar los desafíos y oportunidades más relevantes del sector, contando con la presencia de más de 30 speakers internacionales y nacionales.

Claves para la internacionalización de proyectos musicales

La internacionalización será un eje central de Feria Pulsar 2025, materializado en talleres como el de “Cómo internacionalizar un proyecto musical” (domingo 7 – 13:00), a cargo de Gerardo Rosado, figura clave de FIMPRO (México). Este taller práctico ofrecerá herramientas y estrategias para que artistas y gestores chilenos puedan proyectar sus carreras fuera de las fronteras nacionales.

El mismo foco se complementa con el panel “ChileMusica y los apoyos estatales para la internacionalización” (domingo 7 – 12:00), donde se presentará el trabajo de la marca sectorial y la articulación con organismos como MINCAP, Dirac y ProChile.

Asimismo, la feria contará con instancias orientadas a fortalecer las redes globales dentro de la industria. Una de ellas será “Un encuentro con BIME” (viernes 5 – 16:30), donde Isabel Villanueva, directora de la sede de Bilbao, y Felipe Jaramillo Caro, director de la sede de Bogotá, abordarán cómo esta plataforma impulsa los flujos artísticos y profesionales entre América Latina y Europa. A esto se suma “El nuevo booking: Estrategia, movilidad y futuro” (viernes 5 – 18:00), moderado por Sebastián Ruiz Tagle —fundador de la agencia COMBO—, que reunirá a Pablo Tudela (Say it Loud, Barcelona) y David López (Producciones Vikingas, España) para analizar las nuevas dinámicas y desafíos del booking en el panorama internacional.

Agentes clave de la escena mundial

La programación internacional se verá enriquecida por la presencia de especialistas de distintos países que analizarán el presente y futuro de la industria musical desde múltiples perspectivas. Entre ellos destaca “Del club al festival: Modelos de negocio para la música en vivo” (5 de diciembre – 11:00), un panel interdisciplinario que reunirá a Lucas Toriño (CRANEA, Paraguay), Gerardo Rosado (FIMPRO, México) e Isabel Villanueva (BIME, Bilbao) para revisar modelos de éxito y sostenibilidad en la música en vivo. A esto se suma “Qué esperar para sincronizar”, a la misma hora y día, donde supervisores musicales de la industria latinoamericana —Santiago Uribe (Colombia), Héctor Vásquez (México), Tiago Resende (Portugal) y Patricia Carrera (México)— compartirán claves y procesos para que una canción llegue a formar parte de producciones audiovisuales.

Otro de los espacios será “La sala independiente como motor cultural” (viernes 5 – 15:00), un debate que abordará el rol esencial de las salas de conciertos, con la participación de Naiara Lasa (ASACC, Barcelona) y Diana Glusberg (Niceto Club, Argentina), además de gestores chilenos. Finalmente, el panel “Industria Musical Argentina en Perspectiva” (domingo 7 – 16:30) revisará el panorama actual, las nuevas escenas y los vínculos con Chile, junto a Bernabé “Buco” Cantlon (presidente de INAMU), Diana Glusberg (directora artística de Niceto Club) y Peni Franconi (directora artística del Festival GRL PWR).

Asi mismo, a propósito del reciente lanzamiento de “LUX” de Rosalía, se desarrollará un panel que propone profundizar en el creciente interés por la relación entre música clásica y popular y cómo ambos mundos comparten lenguaje, vocabulario, vocación e incluso audiencia. La actividad (sábado 6 – 12:30) contará con presencia de Paolo Bortolameolli, el director de la Orquesta Filarmónica de Santiago.

Creación, técnica e innovación

La programación también incluirá espacios formativos pensados para músicos, profesionales y público general. “Del ensayo al escritorio: cómo se graba un Tiny Desk” (domingo 7 – 16:30), con Pablo Ilabaca y Sebastián Aracena, junto Gonzalo “Chalo” González; o el taller “Introducción a la Guitarra Latinoamericana” (sábado 6 – 12:30) con los guitarristas Martín Silva, Miguel Molina y Adrián Muñoz, son solo algunos.

En tanto, el músico y compositor Pedropiedra ofrecerá el taller “Creación de letras con Pedropiedra” (domingo 7 – 15:00), donde compartirá sus herramientas y procesos para la composición de letras y canciones.

En cuanto a la innovación, ésta será abordada en el panel sobre Inteligencia Artificial “CRT+IC presenta: Desafíos de la creación musical en la era de la IA”, el viernes a las 15:00 horas. En tanto, el domingo a la misma hora será el turno de “Pensar la creación con IA: una mirada estética para músicos”.

El encuentro dedicará además lanzamientos de libros esenciales, como la reedición de la colección “Isabel Parra 1966–1972″ (domingo 7 – 16:30) y el conversatorio del libro “Víctor Jara. 150 canciones y un poema” (viernes 5 – 16:30); además del nuevo disco del Sello Músicas retocadas de Sergio “Tilo” González y la Orquesta Usach (sábado 6 – 18:00).

El programa de actividades completo, así como el detalle de los 90 expositores y 37 artistas que participarán de la cita, se encuentran disponibles en la web feriapulsar.cl. Los tickets, en tanto, continúan disponibles en PortalTickets por valores diarios que van de $10 mil el viernes a $14 mil el sábado y domingo (más cargos por servicio).