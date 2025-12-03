Gobierno presenta estrategia para combatir incendios y experto en emergencias alerta falta de "incremento de flota"

El Gobierno desplegó este miércoles parte de su estrategia para reforzar la prevención y el combate de incendios, con la presentación de la aeronave Hércules C-130. El avión posee una autonomía operativa de 3 horas, y tendrá como base el aeródromo María Dolores de Los Ángeles, Región del Biobío.

En el aeropuerto Arturo Merino Benítez se hicieron presentes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; junto a las titulares de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; y de Agricultura, Ignacia Fernández; el director de Conaf, Rodrigo Illesca; y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, en una actividad que buscó mostrar las capacidades con las que se enfrentará la temporada 2025-2026 de incendios forestales.

Durante su intervención, la ministra Fernández destacó que pese al aumento de incendios registrados en lo que va de la temporada, la superficie afectada es menor que en 2024.

“A la fecha, dadas las muy complejas condiciones climáticas (…), hemos enfrentado un mayor número de incendios forestales que a la misma fecha del año anterior. Sin embargo, las hectáreas que se han visto afectadas por estos incendios ha sido notoriamente menor de lo que había pasado el año pasado a esta misma fecha”, afirmó.

La titular de Agricultura añadió que el despliegue incluye la estrategia de “Golpe Único” y el Plan Nacional de Cortafuegos, con cerca de cinco mil kilómetros desde Tarapacá hasta Aysén, sumado a 77 aeronaves distribuidas estratégicamente por las regiones del país, entre ellas se incluyen: aviones cisternas, helicópteros livianos, medianos, pesados y semipesados, además de aviones de coordinación y observación.

Por su parte, la ministra Vallejo reforzó que el Ejecutivo duplicó el presupuesto destinado al combate y prevención, y detalló parte del despliegue operativo: 319 brigadistas de Conaf, más de tres mil 500 brigadistas profesionales, mil 154 funcionarios, 974 vehículos y cuatro mil 893 kilómetros de cortafuegos, junto con el fortalecimiento de la unidad especializada de investigación de causas.

Si bien las autoridades subrayaron la capacidad operativa del Estado, en conversación con Radio Universidad de Chile Michel De L’Herbe planteó matices sobre el real alcance de estos refuerzos. Para el experto en gestión de emergencias, el aumento presupuestario no significa necesariamente un incremento efectivo en la logística aérea disponible.

“Es importante señalar que la logística más relevante o más contundente al momento de los incendios de comportamiento extremo son las aeronaves. Y en ese sentido no ha habido aumento respecto de la temporada anterior. Es decir, el verano pasado tuvimos 77 aeronaves, este año tendremos 77 aeronaves. No hay incremento”, cuestionó.

Respecto del Hércules C-130 presentado esta jornada, De L’Herbe destacó que se trata de un modelo técnicamente sólido y que ya operó en Chile. Explicó que este avión corresponde a la categoría de tanqueros pesados y que viene equipado con un RADS-XXL (sistema retardante aéreo), capaz de descargar cerca de 15 mil litros en una sola pasada.

Además, detalló que el proveedor canadiense Coulson Air Tankers opera esta aeronave en Australia y que su principal valor es la mezcla entre capacidad de descarga y versatilidad en distintos terrenos. Junto al C-130, el país también se cuenta con el Fireliner 737, otro tanquero pesado que aporta alta capacidad de agua pero requiere pistas amplias y una logística compleja para su operación.

Pese a esas capacidades, el experto sostuvo que aún hay elementos críticos sin resolver. Uno de ellos es la ausencia de combate aéreo nocturno, anunciado por Conaf la temporada pasada pero que, hasta el momento, no fue confirmado por el Ejecutivo.

Añadió que continúa pendiente la instalación un Sistema Modular de Combate Aéreo de Incendios (MAFFS, por su sigla en inglés) para adaptar aviones C-130 de la FACH, un proyecto anunciado desde 2017, y cuestionó la ausencia de una fuerza de brigadistas estables durante todo el año, a diferencia del sector privado, que opera con personal permanente.

De L’Herbe recordó que el desafío principal del país no son la mayoría de los incendios, sino un porcentaje muy reducido de ellos que concentran la mayor destrucción. “Si bien es cierto, se ha mejorado la logística y las capacidades del Estado para enfrentar los incendios, seguimos pendientes con ciertos cambios necesarios para aquellos pocos incendios que generan gran daño”, precisó.

En esa línea, la ministra de Agricultura mencionó la necesidad de agilizar la tramitación del proyecto de ley de incendios en el Congreso. La iniciativa contempla la creación de zonas de amortiguación, normas para la interfaz urbano-rural y nuevas facultades de vigilancia y fiscalización en períodos de mayor riesgo.