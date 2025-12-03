Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de marzo de 2026


José Antonio Kast en debate ARCHI: “Todos los chilenos elegirían a Bukele”

Consultado por la problemática de los femicidios, el candidato republicano cuestionó las iniciativas de ley que abordan la violencia integral contra la mujer. Así, destacó la gestión del presidente salvadoreño respecto al manejo de los homicidios.

Consultado por la problemática de los femicidios, el candidato republicano cuestionó las iniciativas de ley que abordan la violencia integral contra la mujer. Así, destacó la gestión del presidente salvadoreño respecto al manejo de los homicidios.

Presidenciales

Durante su participación en el debate ARCHI 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast sostuvo que, de presentarse a elecciones en Chile, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtendría el respaldo unánime de los votantes. Esta declaración se produjo al ser consultado específicamente sobre la problemática de los femicidios en el país.

La interrogante surgió a raíz de su postura histórica frente a la legislación en la materia. “¿Cómo se ve el tema de la violencia integral contra la mujer si cuando se discutió esta ley fue su sector político quien votó en contra?”, le preguntaron.

Kast respondió cuestionando la efectividad de la normativa: “¿Y cuál fue el resultado de la ley? Aumentar los feminicidios, porque no consideraron nuestras opiniones”. Argumentó que su sector llevó la ley ante el TC precisamente porque sus observaciones sobre cómo reducir estos crímenes no fueron tomadas en cuenta.

Para respaldar su punto, el candidato apeló a los resultados del gobierno salvadoreño: “¿Usted sabe hoy cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de feminicidios y temas de disputas familiares? Cero, casi cero”.

Ante el comentario de la periodista, quien señaló que el ejemplo de El Salvador “no sé si sea el mejor o sea atingente a nuestra sociedad”, Kast fue categórico en su réplica, afirmando que “todos los chilenos, si tuvieran que votar hoy día y estuviera Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele”.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Proyecto que conmuta penas: Boric insta al futuro Congreso a rechazar iniciativa que "consagra impunidad"
post-title
Amnistía Internacional Chile advierte que continuidad del Plan de Búsqueda no puede depender del gobierno de turno
post-title
Expropiación de Colonia Dignidad: la promesa incumplida
post-title
Después de 5 años: esta madrugada reinstalaron el monumento del general Baquedano

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X