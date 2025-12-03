José Antonio Kast en debate ARCHI: “Todos los chilenos elegirían a Bukele”

Durante su participación en el debate ARCHI 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast sostuvo que, de presentarse a elecciones en Chile, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtendría el respaldo unánime de los votantes. Esta declaración se produjo al ser consultado específicamente sobre la problemática de los femicidios en el país.

La interrogante surgió a raíz de su postura histórica frente a la legislación en la materia. “¿Cómo se ve el tema de la violencia integral contra la mujer si cuando se discutió esta ley fue su sector político quien votó en contra?”, le preguntaron.

Kast respondió cuestionando la efectividad de la normativa: “¿Y cuál fue el resultado de la ley? Aumentar los feminicidios, porque no consideraron nuestras opiniones”. Argumentó que su sector llevó la ley ante el TC precisamente porque sus observaciones sobre cómo reducir estos crímenes no fueron tomadas en cuenta.

Para respaldar su punto, el candidato apeló a los resultados del gobierno salvadoreño: “¿Usted sabe hoy cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de feminicidios y temas de disputas familiares? Cero, casi cero”.

Ante el comentario de la periodista, quien señaló que el ejemplo de El Salvador “no sé si sea el mejor o sea atingente a nuestra sociedad”, Kast fue categórico en su réplica, afirmando que “todos los chilenos, si tuvieran que votar hoy día y estuviera Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele”.