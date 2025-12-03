La defensa de Kast a su asesor económico Jorge Quiroz en debate ARCHI: “Tiene todo mi respaldo”

En el marco del debate presidencial realizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), el penúltimo de cara a las elecciones de este 14 de diciembre, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, entregó su respaldo a su asesor económico Jorge Quiroz.

En la instancia, consultado acerca de las acusaciones que recaen sobre Quiroz relacionadas con casos de corrupción. Kast partió señalando que “está aquí presente y me siento muy orgulloso, gracias Jorge por acompañarnos”.

“Tenemos el mejor equipo económico para sacar adelante Chile”, prosiguió el candidato republicano sobre su asesor. Al ser consultado por los antecedentes de Quiroz, el aspirante a La Moneda aclaró que “fue sancionado, cumplió, nunca fue condenado, en las otras afirmaciones hay errores”.

Al mencionarle que Quiroz era “la persona indicada en correos electrónicos como creador del modelo”, Kast se remitió a indicar que “aclaramos el punto”. Tras ello, insistió en que el asesor económico “tiene todo mi respaldo”.

José Antonio Kast también fue consultado por la situación del diputado Cristián Araya y la demora en que saliera de la bancada del Partido Republicano luego de conocerse la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias. “¿Por qué nos demoramos? Nosotros no castigaremos solo con información periodística”, manifestó.

“Nosotros hemos sido muy claros y hemos tenido una sola línea. Cualquier persona que sea objeto de investigación o de interés, que haya un inicio de acción judicial, se toman medidas. En este caso, el propio diputado suspendió su participación en la bancada”, insistió el candidato.