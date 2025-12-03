“La fiesta eterna": 32 años de baile, memorias y resistencia en la Blondie

“Bailar es la mejor manera de expresar la libertad del alma“, aseguró el filósofo y poeta alemán Frederich Nietzsche en algún punto de su vida. Una frase que resulta especialmente ilustrativa a la hora de hablar de un espacio tan emblemático para la movida nocturna de Santiago como lo es la discoteca Blondie. Acaso uno de los locales más icónicos del centro de la capital y que desde 1993 cobija a las culturas disidentes, la comunidad LGBTIQ+, los fanáticos de la música alternativa y a cualquiera que busque una pista de baile exenta de prejuicios.

“Creo que la Blondie es un caso exclusivo, y podría hasta decir que casi a nivel mundial“, observó la arquitecta Paola Molina. “Me parece que son muy pocas las discotecas que pueden decir que llevan 32 años funcionando, salvo algunas excepciones. No sé, en Berlín quizás, pero en Chile es la única. Considerando además que es un espacio que ha atravesado un montón de cambios sociales y que se ha mantenido viva, que ha ido cambiando público, actualizándose, no perdiendo la esencia, pero también incorporando las nuevas generaciones”.

“Es como cuando un lugar adquiere una vida propia“, agregó Ariel Núñez, DJ y productor general del local ubicado a la salida del metro Unión Latinoamericana. “La gente va por el lugar y crea lazos con él. Hay una red muy bonita alrededor de este edificio antiguo, que era el Cine Alessandri, porque ya han pasado varias generaciones. Y te das cuenta que, en momentos difíciles, aparece esta red de personas que quieren hacer cosas. Por ejemplo, la Jani Dueñas, que fue súper importante en pandemia cuando hicimos Radio Blondie. Ella fue la primera que dijo ‘sí, yo los ayudo con las locuciones’, porque también ha ido a la Blondie. Y así un montón de gente NN que tiene un cuento increíble y que ya le transmitió esto a sus hijos. Es algo que rompe el tiempo, es atemporal. Tiene esa vida propia“.

Por eso es que, a estas alturas, la mística que envuelve a esta discoteca ha permitido construir una serie de materiales que van desde registros de icónicos conciertos grabados en su escenario —como la presentación de Jorge González en solitario homenajeando el disco “Corazones“— e incluso libros como “Gente común“, del periodista Rodrigo Fluxá.

Mismo espíritu que rodea a “La fiesta eterna“, muestra visual curada y preparada por Núñez y Molina que estará disponible en la Galería Hifas hasta el 14 de diciembre, y que realiza una retrospectiva gráfica de la historia de la Blondie a través de testimonios, registros audiovisuales y los recordados afiches que durante los 90 y los 2000 difundían entre la cultura under de Santiago las fiestas que todos los fines de semana animaban las cuatro pistas de este espacio.

“Para nosotros tiene un sentido que sea en Hifas, esta galería que está en pleno corazón de Yungay, en Libertad, porque finalmente es conexión con el barrio. Estamos muy cerca de Blondie y está bien, porque todo lo que venimos haciendo, como los nuevos contenidos donde se integra Paola, tiene que ver también con conexión con el medio, con los barrios. Hemos hecho ciclos de cine Blondie en salas de cine alternativas que están en el eje Alameda al igual que nosotros, y esto igualmente responde a eso. Hace mucho tiempo que tenía la idea de poder llevar a Blondie a una galería. Siento que, de alguna manera, cuando uno pasa la barrera de los 30, como es el caso de Blondie, vas acumulando cosas, memorabilia, recortes, fotografías, etc.”, contextualizó el productor.

Lo anterior, considerando que se trata de una galería poco convencional, pues exhibe el material de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día. “Hifas queda en calle Libertad 304 y básicamente es una vitrina”, explicó Paola. “Puedes verlo como un cubo de 3×3 en el que tienes esta gran vitrina que funciona 24 horas al día. Esa es una de las particularidades de este espacio, que la muestra siempre está a la vista de transeúntes, de los autos. Es una curiosidad y distinción porque uno acostumbra a ir a un lugar, a un recinto y, de alguna forma, abstraerse del exterior; pero esto está en contacto constante con los vecinos, con la calle, con el ruido”.

“Es una forma distinta de ver una muestra de arte y hacerla un poco más popular también, considerando que Blondie tiene un público súper transversal, que abarca varias partes de Santiago y distintos estratos sociales. Hacerla en este lugar, que es tan de la casa y del sector, ha sido súper bonito. Aparte de que genera un vínculo con los vecinos. Hay muchos niños que vienen del colegio y cuando pasan se interesan. Es bien interesante lo que pasa con esa galería”, sumó la arquitecta.

Trasfondo que igualmente es valorado por Núñez: “Decir que haríamos una galería sonaba súper pretencioso, pero al contrario, esto es parte del entorno. Es un ambiente muy natural que no tiene mayor pretensión más que ser parte de la misma calle. Es rico porque tú vas pasando y sientes un audio y te detienes, porque es multimedia. Después pones atención y te das cuenta de que hay un texto. Y en el texto hay unos QR que te llevan a otra parte”.

Sobre el arte que subyace a la creación de los flyers, la dupla compartió que contaban con cientos de estos afiches que incluso fueron recuperados a través de interacciones bastante curiosas con el público. “Algunos estaban en mi poder y otros fueron recuperados en una campaña donde hicimos un show sorpresa de Gary Numan“, recordó el DJ. “La gente, para adquirir un ticket, tenía que llevar un flyer de regalo. Ellos no sabían qué iban a ver. Sólo les pedimos que llegaran a una tienda con el flyer y nosotros les dimos un ticket de vuelta para ver a Gary Numan”.

“Gastábamos más papel que campaña política haciendo para todas las fiestas pegatinas y flyers; todos los fines de semana sacábamos 10 mil afiches por fiesta”, aseguró Núñez entre risas. “Si eran dos fiestas a la semana, al sumarlos al mes te da una cantidad de papel extraordinaria; los que más ganaban plata con nosotros eran los imprenteros”.

Fiesta, baile y comunidad para resistir

Es en todo este contexto que para Ariel y Paola resulta fundamental resaltar el rol que ocupa un espacio como Blondie en el presente, más allá de la nostalgia que genera en quienes solían frecuentar las fiestas durante sus primeros años de funcionamiento.

“Creo que para muchos Blondie es nuestro lugar feliz y siempre lo ha sido. Es el espacio donde sudamos, lo pasamos bien, nos reímos, bailamos y no nos importa nada. Y en tiempos difíciles, y hablando muy a título personal, siento que voy a exorcizarme a Blondie. Literal. Tengo una semana mala y necesito ir y liberar tensiones en la pista; bailar y no saber de nadie. En tiempos revueltos, difíciles, Blondie es un lugar de resistencia”, reflexionó Molina.

Uno que ejerce esa función incluso en momentos políticos y sociales difíciles para el mundo y el país: “Es un lugar muy abierto, donde todas las diversidades son bienvenidas. Tú ves gente de todos los colores y estilos conviviendo en un ambiente que también se da en muy pocos lugares. Blondie es nuestro espacio feliz y espero que lo siga siendo, independiente de lo que suceda“.

“Por muchos años estuvimos muy bajo el suelo, en el underground. Yo no soy amigo de la etiqueta, pero pasa mucho con Blondie que, en algún momento, cuando se quería describir en los medios de comunicación más masivos los eventos, cuando empezaron a darse cuenta de que en verdad pasaban cosas interesantes, se nos puso la etiqueta de ‘gay friendly‘”, recapituló Núñez.

“Y la verdad es que no estoy tan de acuerdo, porque nadie te está poniendo alguna condición para ingresar, menos que te definas. Eso también es súper importante y tenemos que seguir trabajando para que eso ocurra. Está todo el país con los nervios muy encrespados, por lo que hay que cuidar más estos espacios, que no se los gane la inseguridad, el miedo, en un país donde nos dicen que no salgamos de noche, que nos quedemos en la casa, que trabajemos todo el día y que nos encerremos. Hay que ganarle a eso, dejar de demonizar la noche aunque nos sigan tirando troncos. Bailar es salud, y pucha que nos hace bien, porque terminamos conectando con gente que no conocemos, pero con la que nos mueven cosas muy similares y, a veces, los mismos valores”, cerró Ariel.