Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de marzo de 2026


Los "Cóndores" tuvieron un sorteo soñado para el Mundial de Rugby 2027

Chile quedó emparejado con Nueva Zelanda (2°), Australia (7°) y Hong Kong (23°). El próximo 3 de febrero se conocerá el fixture completo del torneo, con horarios, sedes y distribución de los partidos.

Deportes

La selección chilena de rugby hizo historia al asegurar su presencia en el Mundial de Australia 2027, el segundo consecutivo para los Cóndores, que ahora ya conocen a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos. Este miércoles, en Sídney, se realizó el sorteo que ubicó al conjunto nacional en el Grupo A, una de las zonas más exigentes del torneo.

Chile quedó emparejado con Nueva Zelanda (2°), Australia (7°) y Hong Kong (23°). Los All Blacks han sido campeones del mundo en tres ocasiones (1987, 2011 y 2015), mientras que los Wallabies han levantado la copa en dos oportunidades (1991 y 1999). En tanto, el cruce con Hong Kong asoma como la opción más concreta para que Chile busque su primer triunfo histórico en un Mundial, considerando que el elenco asiático hará su debut absoluto en este tipo de certámenes.

El próximo 3 de febrero se conocerá el fixture completo del torneo, con horarios, sedes y distribución de los partidos. Dependiendo del calendario, Chile podría incluso disputar el encuentro inaugural frente a Australia el 10 de octubre en Perth, una posibilidad que quedará zanjada una vez que se publique la programación oficial.

En el panorama regional, los otros sudamericanos también conocieron su suerte: Argentina (6°) integrará el Grupo C junto a Fiji (8°), España (15°) y Canadá (25°), mientras que Uruguay (14°) fue sorteado en el Grupo D, donde enfrentará a Irlanda (4°), Escocia (9°) y Portugal (20°).

