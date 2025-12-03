Mario Herrera por debate presidencial ARCHI: "Hubo más debilidad en el caso de Kast"

Este miércoles tuvo lugar el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores (Archi), penúltima instancia de este tipo antes de la segunda vuelta y que estuvo marcada por los duros cruces entre ambos candidatos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el director de la Escuela Ciencia Política y Administración Pública en Universidad de Talca, Mario Herrera, analizó las fortalezas y debilidades de cada uno.

El analista partió reflexionando sobre el desempeño de José Antonio Kast, quien —afirmó— se vio obligado a “romper el discurso que tenía armado”. A su juicio, el propio formato del debate y el hecho de que ya no hayan otros siete candidatos, sino solo uno al que enfrentarse, “lo sacaron de su zona de confort y lo pusieron en un espacio en el que para él es difícil dar respuesta”.

“Es difícil porque tiene que estar pensando en dos tipos de electorado al mismo tiempo: en el electorado de derecha y al mismo tiempo, en el electorado del voto obligatorio”, dijo.

Herrera observó “más debilidad en el caso de Kast, porque se golpea la línea de flotación de su campaña, que es situarlo desde los atributos de firmeza, de capacidad de gestión”. “Golpea eso porque la gran mayoría de las respuestas que él daba están asociadas con un depende o con una condición. Eso es, probablemente, porque él ya está pensando en ser Presidente, más que en esta campaña en sí misma”, sugirió.

Otro elemento que tampoco le habría favorecido al candidato es que los temas cambiaron. En el debate de la ARCHI no solo se habló de seguridad y migración, sino que también se abordaron temas valóricos, medioambientales y derechos sociales, algo que beneficiaría más a Jara.

“Por ejemplo, la pregunta de si aumentaría o no la edad de jubilación, cosas de ese estilo, que son medidas impopulares, le servían a Kast para ganar una primera vuelta, pero no para la segunda vuelta presidencial. En ese sentido, Jara dominó la agenda del debate y eso es algo positivo para ella. El único punto débil que tuvo Jara es que en algunos momentos más que hablarle a la ciudadanía, le estaba hablando a Kast y eso sí puede ser un problema para ella”, advirtió el académico de la U. de Talca.

De acuerdo a Herrera, paradójicamente, “los debates no son instancias en las cuales los candidatos confronten sus ideas, sino que son instancias en las cuales le hablan al ciudadano. Ese ejercicio lo hizo mejor Kast que Jara, pero obviando aquello, yo creo que el desempeño en términos globales fue mejor de Jara que de Kast”, añadió.

Justamente, requerido sobre el tono confrontacional que adoptó Jara, el cientista político recordó que no es la primera vez que ocurre, sino que también se dio en uno de los debates de primera vuelta y la semana pasada, en el Foro Social del Hogar de Cristo. En ambas ocasiones, señaló el analista político, no le generó efectos positivos en las encuestas.

“Yo creo que la diferencia de ahora, con respecto a las dos anteriores, es que esa discusión le sirvió para algo. Primero, le sirvió para poder empujar a Kast hacia temas difíciles y segundo, lo hizo con un tono distinto, con un tono no directamente hacia la confrontación, sino que más bien con un tono un poco más de diálogo, de presentar su propia propuesta”, opinó.

En esa misma línea, el académico apuntó a que Jara debería utilizar las múltiples veces en que, enfrentado a una disyuntiva, Kast respondió “depende”.

“El depende puede ser una herramienta de campaña para Jara muy importante en el sentido de que se viraliza rápido en redes sociales y va a ser tema de discusión durante los próximos días. Además, es la primera vez que un debate presidencial no entra con un pie forzado de Kast. Se pensaba que el pie forzado de este debate iba a ser el tema de la agenda migratoria y eso ocupó parte del espacio, pero sin generar una confrontación. En cambio, el tema del debate fue la respuesta del depende”, estimó.

El especialista aseveró que el resultado del debate puede servirle a Jara para proyectar su agenda comunicacional ad portas de la elección, lo que podría terminar “influyendo en los votantes indecisos”.