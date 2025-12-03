"No hay respuesta": Jara interpela a Kast por recorte fiscal de USD$6.000 millones

Un intenso intercambio marcó el debate Archi de este miércoles entre los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara, centrado en la interrogante de cómo el republicano lograría recortar USD$6 mil millones del gasto público en un plazo de 18 meses.

Al ser consultados sobre cómo reasignarían parte del Presupuesto 2026, la palabra correspondió en primer término a la aspirante de Unidad por Chile y la DC. Jeannette Jara inició con una ofensiva directa: “Aquí debió haber partido José Antonio Kast, porque habría dicho ‘vamos a echar a todos, vamos a reducir todo, vamos a desaparecer todo, porque este pésimo gobierno, este nefasto gobierno’”.

Añadió que gobernar no se basa en críticas, sino en propuestas, y señaló que en su administración tomaría en cuenta las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo para reducir el déficit fiscal y converger a la meta, como base para un crecimiento real del país.

La candidata fue enfática al declarar: “Yo no les voy a bajar los impuestos a los ricos como propone Kast. No voy a disminuir el gasto social como propone Kast, porque quiero más carabineros en las calles, más profesores en las aulas, más iluminación en los parques”.

En su lugar, planteó reducir gastos fiscales de programas mal evaluados. Subrayó que las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, al igual que las de la comisión previa encabezada por el economista Briones sobre exenciones tributarias, son transversales y útiles para la gestión, no para criticar al adversario.

Al tomar la palabra, José Antonio Kast comenzó afirmando: “Les quedan 98 días a los operadores políticos para que tomen sus cosas y se vayan”. Jara lo interrumpió de inmediato, cuestionando: “¿Y con eso va a solucionar el presupuesto público?”.

El candidato republicano aseguró que no despediría a ningún funcionario público, porque son buenos empleados, sino que eliminaría la imposición de “operadores políticos” que, a su juicio, abusan del Estado y hacen mal uso de los fondos. Kast criticó la gestión fiscal del gobierno actual, acusándolo de gastar más de lo disponible y de vivir “del fiado”.

Sin embargo, el candidato no logró detallar el origen del recorte de USD$6.000 millones. Ante esta omisión, Jara lo emplazó directamente: “¿Por qué no le cuentas ahora a todos los chilenos de norte a sur que te están escuchando de dónde vas a sacar la plata? De la PGU, de la gratuidad, de la salud… Por favor, tiene su tiempo, responda”.

Kast respondió refiriéndose a las urgencias ciudadanas, como los “40 mil chilenos que mueren cada año porque no tienen atención de salud” y a los niños afectados por sistemas de asignación escolar. Jara insistió en que esa no era una respuesta concreta a la pregunta formulada, acotando: “Ya, o sea, no hay respuesta”.

El líder republicano finalizó argumentando que sus propuestas apuntan a un “gobierno de emergencia de unidad nacional” para superar la crisis heredada. Jara cerró el intercambio con una advertencia a la audiencia: “Señora, señor, no hay respuesta del candidato Kast. Así que vea usted después qué le van a rebajar, qué gasto social le van a rebajar”.