Organizaciones de DD.HH. alertan por eventual triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta

Un amplio conjunto de organizaciones de Derechos Humanos emitió una declaración pública en la que manifiestan su “honda preocupación” ante la posibilidad de que el próximo 14 de diciembre, en la segunda vuelta presidencial, resulte electo el candidato de ultraderecha José Antonio Kast. Según sostienen, sus propuestas implicarían un retroceso profundo en derechos sociales, en las políticas de memoria y en los compromisos internacionales del Estado chileno.
El documento afirma que, a partir de la lectura de su programa, se desprende un intento por profundizar el modelo neoliberal instalado durante la Dictadura y administrado por los gobiernos posteriores. Las organizaciones plantean que ese modelo ha generado “una desigualdad éticamente reprochable”, afectando a millones de familias, y que las medidas anunciadas por Kast —como eliminar la indemnización por años de servicio, revisar el sueldo mínimo, elevar la edad de jubilación a 75 años en hombres y 70 en mujeres, y recortar el gasto fiscal en US$ 6.500 millones— pondrían en riesgo políticas sociales como la PGU y la eventual condonación del CAE.
Asimismo, expresan especial preocupación por su postura frente a la Dictadura, recordando que el candidato ha reivindicado la figura de Augusto Pinochet y ha negado violaciones a los Derechos Humanos, además de manifestar su voluntad de indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad, como Miguel Krassnoff Martchenko, algo prohibido por la normativa internacional.
El texto afirma que la eventual implementación de su programa no solo deterioraría la calidad de vida de millones de personas, sino que además podría implicar un incumplimiento grave de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, con consecuencias para la posición de Chile en la comunidad global.
Las organizaciones llaman a la ciudadanía a no votar por José Antonio Kast, argumentando que su eventual gobierno eliminaría derechos conquistados y avances democráticos, abriendo paso a un “sistema autoritario neofascista” caracterizado —según la declaración— por mayor desigualdad, restricciones a las libertades y represión estatal.
Finalmente, las entidades firmantes aseguran que, “al igual que ayer”, se opondrán a lo que consideran un retroceso civilizatorio, reafirmando su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la construcción de “una sociedad democrática verdadera”.
Organizaciones firmantes:
01. Agrupación Cultural Antonio llidó Amengual de Quillota, Chile
02. Agrupación de Derechos Humanos y Sitios de Memorias de Macul, Chile
03. Agrupación de Ex Presos Políticos de La Araucanía “Enrique Pérez Rubilar”
