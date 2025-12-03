Rita Lages y expulsión de extranjeros: “Es usar la ley para desechar a quien ya no nos es útil”

En el marco de las tensiones en la frontera con Perú y mientras el tema se toma la carrera presidencial, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones, Rita Lages, se refirió a la situación de las personas migrantes en el país.

En primera instancia, Lages se refirió a los diversos tratados internacionales que ha suscrito Chile, que protegen los derechos fundamentales de esta población.

“En el marco del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos (…). En la esfera regional, el tratado más importante es el Pacto de San José o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tanto en un caso como en el otro, contienen normas del principio de la universalidad de los derechos humanos, que todas las personas son titulares del conjunto de sus derechos, incluido a las personas migrantes y después hay algunas que tienen referencias específicas a los extranjeros”, enumeró en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

A propósito del amplio debate respecto a la situación de migrantes en situación irregular y las propuestas políticas de expulsión, Lages puntualizó que estos tratados y derechos incluyen a todas las personas migrantes.

“Todas las personas son todas las personas migrantes en situación irregular, este vocativo es universal, es inclusivo y en ese sentido sí tienen derechos fundamentales, no sólo por vía de los tratados, sino también por la vía de la propia Constitución de la República”, aclaró.

Vinculación de la migración con el crimen organizado

En cuanto al vínculo entre migración y crimen organizado, que de manera generalizada impacta en la estigmatización de esta población, la académica afirmó que “las palabras importan” y abordó la política instalada en 2018 de “limpiar la casa”. “Desde entonces sí ha existido ese intento de poner orden, es decir, la necesidad de sentir que el país estaría en una suerte de caos a lo que la migración se refiere y, por lo tanto, habría necesidad de ordenar esa casa (…) cuando hablamos de ordenar, no estábamos hablando de limpiar el polvo, de los muebles, sino que estamos hablando de personas y asumiendo, por otro lado, que casa solo es un concepto excluyente o que solo algunos pueden llamar a este país casa”, analizó.

“Ese tipo de palabras o de juegos, de expresiones, tiene también impacto en la vida cotidiana. Uno de los grandes problemas, podríamos decir, en materia migratoria para las personas extranjeras y migrantes es precisamente la distancia entre lo que establecen los tratados internacionales o en la propia Constitución y después la realidad”, cuestionó la académica.

Respecto a la política de expulsión de migrantes, Lages reflexionó que en Chile existe una perspectiva de propiedad con el país, lo que al mismo tiempo lleva a ver al extranjero como alguien que “tiene que venir, ojalá solo para trabajar y cuando nosotros ya no queramos o sentimos que esa persona ya no es útil por la razón que sea que se vaya”.

En ese sentido, indicó que el país tiene mecanismos como la expulsión, para asegurarnos de lo anterior. “Cuando no nos interesa esa persona, simplemente la podemos desechar, porque ya no nos es útil, ya no sirve para el trabajo, porque puede tener conductas que a nosotros no nos parecen correctas. Independientemente que naturalmente hay causas que pueden justificar la expulsión, como comisión de delitos (…), es usar la ley para eso, para desechar quien no queremos en un determinado momento”, aseveró.

Venezuela y la presión de Trump

Acerca de una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela y, al mismo tiempo, un posible regreso de migrantes venezolanos a su país, la académica U. de Chile analizó que el efecto podría incluso ser el contrario.

“Una posible invasión de Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses puede, naturalmente, en un país que ya tiene mucha inestabilidad, generar una inestabilidad adicional y por lo tanto generar flujos migratorios (…). De hecho, lo que estábamos viendo respecto de Venezuela era una cierta estabilización de los flujos migratorios, hubo un momento en que salió mucha gente de Venezuela y ahora se estabilizó ese número”, afirmó.

Reconoció que por las características del conflicto puede que sí existan personas que quieran volver a su país. Sin embargo, aclaró: “No es automático, que termina una situación e inmediatamente todas las personas van a regresar, no es así, porque pasaron muchos años y probablemente estas personas ya están asentadas en sus países de destino, ya tienen trabajo, han constituido familia, entonces no necesariamente van a regresar todas también de forma masiva o automática”.