Astrónomo U. de Chile lidera hallazgo crítico sobre el orígen de los primeros agujeros Negros

La investigación, encabezada por Andrés Escala, reveló que los enigmáticos "Puntitos Rojos" del universo son galaxias minúsculas y caóticas, cuyo violento comportamiento interno las convertiría en la cuna de estos gigantes cósmicos.