Corporate Games 2025 cierra su temporada con récord de participación y finales multitudinarias

Con una jornada marcada por la alta convocatoria, el compañerismo y la competencia de alto nivel, finalizaron oficialmente los Corporate Games 2025, consolidándose como el evento deportivo empresarial más importante del país. La clausura reunió a cientos de colaboradores y barras en una verdadera fiesta del deporte corporativo.

Las actividades comenzaron en Ciudad Empresarial con la corrida de 5K y 10K, donde el tradicional entorno de oficinas se transformó en una pista deportiva que reunió a trabajadores, familias y equipos de apoyo. En los 10K, destacaron Rodrigo Torres (Universidad Andrés Bello) y Amanda Poblete (Bechtel) en categoría +50, mientras que en 18-29 años los triunfos fueron para Ignacio Arteaga (HIF Global) e Ignacia Balboa (Clínica Meds). En los 5K, sobresalieron Yolanda Cortés (Clínica Meds), Eric Silva, Ignacio Corvalán (Oncopresión) y Ricardo Manríquez (Laboratorios Maver).

En los deportes colectivos se vivieron finales de alta intensidad. En Futbolito Masculino, Lipigas se quedó con el título, mientras que en la rama femenina el primer lugar fue para Metro. La final de Futbolito Mixto, la más masiva del torneo, coronó campeón a Enovus, superando a la Universidad Andrés Bello. En Vóleibol Mixto, Lipigas sumó otro oro tras vencer a Linde, mientras que en el Básquetbol, Metro celebró su segundo título tras imponerse a KSB.

En las disciplinas de raqueta, Clínica Meds volvió a marcar presencia. En Tenis femenino, Melissa Muñoz conquistó el primer lugar, mientras que en varones el título quedó en manos de Emiliano Castelucci (Easy Cancha). El Pádel masculino fue para la dupla de Felipe Soto y Francisco Oyanadel (KSB), en damas ganaron Bernardita Troncoso y Daniela Salgueiro (Clínica Meds), y en la categoría mixta se impusieron Esteban Ramírez y Fernanda Benavides (Enovus).

El cierre lo protagonizó el Ajedrez, donde Empresas Taylor dominó ambas categorías con los triunfos de Patricia Romero Riquelme en damas y Diego Morales en varones.

Desde la organización, Gabriel Finkelstein, director de Corporate Games Santiago, destacó que “cerramos una edición histórica que superó todas las expectativas de convocatoria y entusiasmo”. Por su parte, Volney Vásquez subrayó que la edición 2025 “ha sido una verdadera fiesta deportiva y una muestra del compromiso de las empresas con la vida saludable”.

Los Corporate Games se consolidan así como la mayor competencia multideportiva empresarial del país, promoviendo el bienestar, el trabajo en equipo y la integración a gran escala dentro del ecosistema laboral chileno.