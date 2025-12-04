“Cuervo”, obra que retrata la vida del actor Óscar Castro llega a Chile: "El arte como una herramienta de resistencia"

Una adaptación teatral y audiovisual de la autobiografía inédita del actor, dramaturgo, director y fundador de Teatro Aleph, Óscar “Cuervo” Castro, y un posterior trabajo documental realizado por sus hijos en Chile. Ese es el resultado de la obra “Cuervo”, pieza que indaga especialmente en un capítulo de ese testimonio inédito: el periodo en que su protagonista resistió en los campos de detención de la dictadura chilena.

Óscar Castro Ramírez, apodado “El Cuervo”, nació en Chile en el año 1947 y se crió en Colín, Región del Maule. Figura histórica del teatro nacional, su trabajo artístico y de resistencia ha sido reconocido tanto en el país como a nivel internacional. En el año 1968, junto a sus compañeros del Instituto Nacional y compañeras del Liceo N°1, funda en Santiago el grupo Teatro Aleph, compañía cuyo objetivo era hacer un teatro social y en donde sus montajes eran, por lo general, producto de la creación colectiva. Las producciones del Aleph pasaron a la historia del teatro nacional de principios de los 70, con temáticas que aludían a la contingencia de la época (¿Se sirve un cocktail molotov?, Viva la Fanta-CÍA, Al Principio existía la vida). Varias obras del grupo han sido traducidas a diferentes idiomas.

En el año 1974, Óscar fue detenido por la dictadura chilena y llevado a Tres Álamos, Ritoque y Melinka-Puchuncaví. Esto, después de un funesto paso por el centro de tortura de la Villa Grimaldi. Posteriormente, en 1976 fue exiliado a Francia, junto a su pareja Anita, sus dos primeros hijos y su hermana Marietta. Estando allí, refundan el Teatro Aleph, manteniendo su visión de un teatro que despierta mentes y una forma de hacer justicia. Su vida artística en Francia fue muy prolífera: participó como actor de cine y teatro, escritor y director. En ese contexto, recibió premios y reconocimientos tanto en Chile como de la República Francesa (Caballero de las Artes y las Letras, Legión de Honor).

El “Cuervo” nunca perdió el vínculo con su patria, ni con el teatro. En el año 2013, Óscar vuelve a Chile a reinstalar el Teatro Aleph en Santiago, esta vez en la comuna de La Cisterna, en donde hasta el día de hoy mantienen viva su memoria y legado. Finalmente, en el año 2021, Óscar Cuervo Castro fallece en Francia.

La llegada teatral de “Cuervo” a Santiago y regiones

Cuervo es una obra teatral y audiovisual documental, gestada en Francia, dirigida por Óscar y Cosme Castro, e interpretada por Sebastián Castro Vallejo, todos hijos del “Cuervo”. Relata un capítulo de “Mi Teatrografia: la bella y trágica aventura de la vida”, autobiografía inédita e inconclusa de su padre. Ahí, el Cuervo comparte recuerdos de su experiencia como prisionero político (1974-1976) y la manera en que sobrevivió haciendo teatro.

Los padecimientos sufridos por Óscar y sus compañeros en Tres Álamos, Ritoque y Melinka-Puchuncaví eran soslayados por ensayos y presentaciones de teatro que se estrenaban cada semana en los llamados “Viernes Culturales”, en donde el público eran sus propios compañeros de cautiverio y los mismos militares de turno.

La investigación documental, dirección audiovisual, actuación y manejo técnico están a cargo de los hijos de Óscar Cuervo Castro, y la ilustradora Jeanne Frenkel.

“La obra se compone de dos narraciones y temporalidades. La primera es el relato de nuestro padre, el capítulo de su autobiografía que cuenta los dos años en los campos de concentración. Y la segunda, es nuestro viaje con mi hermano Cosme, que hicimos en una forma de documental registrando el recorrido por esos campos de concentración. Para poner imagen a esa historia que nos contó cuando estábamos chicos y que era un poco abstracto y eso permite mostrar el Chile de hoy” comenta Óscar en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“La invitación que hacemos al público es proponer una historia íntima y familiar” agrega. Y destaca que es “una obra pluridisciplinaria que combina las artes plásticas, el cine, el teatro y la escritura. Y que muestra el arte como una herramienta de resistencia”.

Coordenadas

En su gira en Chile la obra Cuervo se presentará en distintos escenarios como teatros, universidades y sitios de memoria que se ubican en diversas regiones: Valparaíso, del Maule, Metropolitana y del Bio-Bío. Incluido uno de los centros donde Oscar estuvo detenido e hizo teatro: el hoy en día Sitio de Memoria Campo de Prisioneros Políticos Melinka-Puchuncaví.

“Pienso que el trabajo que ellos han llevado adelante es precioso. O sea, es un tremendo homenaje a su padre y, en el caso de Óscar, es un homenaje a esa persona que entregó tanto por la vida. Nosotros estamos muy contentos y orgullosos de que hayan decidido hacer la presentación en Puchuncaví” menciona Rodrigo del Villar, presidente de la Corporación Memoria y Cultura de Puchuncaví. “Creo que lo vamos a ver el sábado va a ser algo muy bonito” relata emocionado del Villar.

Para brindar mejor accesibilidad para esta especial función del sábado 6 de diciembre, se pondrá a disposición buses de acercamiento para las ciudades de Santiago y Valparaíso, con salida a las 9:30 horas desde Santiago (Av. Bustamante 56, frente al Café Literario) y a las 10:00 horas desde Valparaíso (Plaza Sotomayor). Las inscripciones se realizan al correo electrónico: prod@etik.com.

La gira comenzará en la región de Valparaíso, con una presentación el día 5 de diciembre en la Escuela de Teatro de la UV, Sala Negra Juan Barattini a las 19:00 horas. Luego, dos funciones apoyadas por la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos: el sábado 6 de diciembre en Melinka- Puchuncaví (12 horas) y el mismo 10 de diciembre en el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel (18:00 horas).

Cuervo visitará también la región del Maule, región nativa de su protagonista, con una presentación el martes 9 de diciembre en el Teatro Abate Molina, Centro de Extensión de la Universidad de Talca – a las 19:00 horas.

En su paso por Santiago, la obra tendrá una presentación en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el día 11 de diciembre. Y en la comuna de La Cisterna, Sala Julieta del Teatro Aleph el 12 de diciembre. Mientras, el sábado 13 de diciembre, será parte de las actividades del Teatro por la Paz de la Villa Grimaldi y el sábado 20 de diciembre en el Teatro Camino de su amigo Héctor Tito Noguera.

En la región del Bío Bío, su presentación será el sábado 3 de enero en el Teatro Bio- Bío (Concepción) . Para el cierre de la gira en Santiago, se reunirán el 5 de enero 2026 junto a toda la familia del Teatro Aleph Chile y con un concierto excepcional de la artista musical Amaia José y el Dúo Pajarito (Teatro Aleph, La Cisterna).