Defensoría de la Niñez advierte aumento sostenido de víctimas de explotación sexual infantil

Según la actualización de las denuncias recibidas por el Ministerio Público, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez advirtió un incremento considerable y constante en las tasas de niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de explotación sexual.

Los datos confirman una tendencia ascendente, con un aumento del 89% entre 2022 y 2024 en la tasa de víctimas por cada 100 mil NNA para los delitos de obtención y facilitación, y de un 59% en los vinculados a material abusivo. De hecho, durante 2024 se registró un total de 858 víctimas por las primeras tipologías, lo que representa un incremento del 69% en víctimas de obtención y del 92% en víctimas de facilitación y promoción respecto a 2022, alcanzando un alza del 89% en la tasa combinada de ambos delitos.

Las regiones de Magallanes (165), Ñuble (74,8) y Los Ríos (47,7) presentaron las tasas más altas el año pasado. La distribución de las víctimas muestra una afectación particularmente grave en la adolescencia y sobre las mujeres: el 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, y el 82% tiene entre 14 y 17 años.

En paralelo, se observó un crecimiento relevante en los delitos asociados a material abusivo, con subidas del 40% en almacenamiento, 88% en difusión y 30% en producción. Durante 2024, estas formas de explotación dejaron 840 víctimas, de las cuales el 82% son mujeres y el 52% se encuentra en el rango etario de 14 a 17 años.

El defensor de la niñez, Anuar Quesille, destacó que “la información del Observatorio nos muestra un aumento de 73% en la tasa total de víctimas entre 2022 y 2024, lo que evidencia una problemática estructural en expansión, especialmente en entornos digitales, y refuerza la necesidad de respuestas coordinadas, preventivas y especializadas por parte del Estado”.

Desde el Ministerio Público, Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, expresó su preocupación por el aumento de las denuncias. “Por eso hemos fortalecido el trabajo conjunto con las unidades policiales y el intersector, junto con avanzar en la formación especializada de fiscales”, señaló.

No obstante, aclaró que “si bien estas acciones ya se reflejan en una respuesta penal más efectiva, las cifras demuestran que aún se requieren medidas estatales más robustas para prevenir estos crímenes e intervenir de manera efectiva a las víctimas”.

La Defensoría de la Niñez instó a reforzar la prevención, asegurar una persecución penal efectiva y consolidar mecanismos de protección especializada, siempre garantizando el interés superior de los niños y niñas, evitando su revictimización y asegurando una atención integral y oportuna. Asimismo, subrayó la importancia de que Chile ratifique el Convenio de Lanzarote, el primer tratado internacional dedicado específicamente a proteger a los NNA frente a la violencia sexual.