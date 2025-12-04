Diputado electo Javier Olivares rompe disciplina del PDG y anuncia apoyo a Kast

Tras la consulta ciudadana organizada por el Partido de la Gente (PDG) para definir postura en la segunda vuelta presidencial, el diputado electo por el distrito 6 de Valparaíso, Javier Olivares, se desmarcó de la decisión partidaria. “Jamás votaría comunismo. Votaré por la otra opción”, afirmó en el programa Desde la Redacción de La Tercera.

Olivares explicó que la pregunta de la consulta era sobre la inclinación del partido y sostuvo que “el Partido de la Gente no debería inclinarse con ninguna candidatura, porque en el fondo el Partido de la Gente es precisamente eso. No es ni de allá, no es ni de acá”.

El parlamentario reiteró su rechazo: “Yo no me pierdo en el comunismo jamás, bajo ningún punto de vista. (…) Yo jamás votaría comunista, estoy muy lejos del comunismo. Y por supuesto que voy a votar por la otra opción para que este país no se pierda en son de esta teoría tan pésima como es el comunismo”.

Consultado sobre la orden del partido de votar nulo, Olivares respondió: “Lo que pasa es que esto no es una obligación. Es decir, nadie puede obligar a nadie a votar de esta o tal manera. El partido no es dueño de los votos de absolutamente nadie”.

Finalmente, fue tajante: “A mí nadie me obliga cómo votar, eso es ilegal. Yo no voy a votar ni nulo ni tampoco voy a votar por la señora comunista porque no creo en el comunismo”.