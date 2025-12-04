Estudio Nacional de Drogas: consumo de alcohol alcanza histórica baja y disminuye uso de marihuana en adolescentes

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezó este jueves la presentación de los resultados del 16° Estudio Nacional de Drogas en la Población General (ENPG 2024). Este trabajo es realizado por el Servicio Nacional de la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) y se aplica desde 1994 por el Observatorio Chileno de Drogas.

Las tendencias reflejadas en este estudio dejaron contentas a las autoridades del país. La versión 2024, que encuestó a más de 18 mil personas entre los 12 y 65 años, arrojó una disminución entre quienes declaran haber consumido alcohol en el último mes, pasando de 39,2% en 2022 a 34,6% en esta oportunidad. Este es el registro más bajo desde que se comenzó a instalar esta política pública.

A su vez, en la última década se ha consolidado una caída de 14 puntos porcentuales entre la población consumidora de alcohol.

“Da cuenta del trabajo que se ha realizado por generar conciencia por parte del SENDA. Y lo más importante en este caso, por parte de los propios vecinos y vecinas, que especialmente a niñas, niños y adolescentes le transmiten su conocimiento, su experiencia, y sobre la base del diálogo se empieza a generar conciencia por hacernos cargo de uno de los desafíos más importantes que tenemos en nuestro país”, resaltó el ministro Elizalde en la presentación de los resultados.

Por otro lado, respecto de la marihuana, se destacó la disminución significativa de su consumo en la población entre 12 y 18 años, pasando de 6,7% a 2,4%. Los resultados están en sintonía con la percepción de riesgo asociado al uso de marihuana, que aumentó por segundo estudio consecutivo y alcanzó el 44,0%.

No obstante, en sustancias como la cocaína y la pasta base, el estudio mostró que el consumo se mantiene estable, sin variaciones respecto del estudio anterior.

Si bien el ministro Elizalde hizo un cruce entre las drogas y el crimen organizado, como un fenómeno relacionado a la seguridad, destacando las leyes promulgadas por el actual gobierno en la materia, también lo enfatizó como un problema de salud. “Que es probablemente más relevante, porque da cuenta de la demanda de determinadas sustancias ilícitas o el consumo excesivo de alcohol que genera un enorme daño en las personas, en las familias, deteriora la vida en los barrios y termina teniendo consecuencias nefastas para el conjunto de la sociedad chilena”, expresó.

La directora del SENDA, Natalia Riffo, detalló las razones que manejan como detonantes de la disminución de consumo en alcohol y marihuana. “Las personas redujeron sus consumos durante la pandemia, y efectivamente no volvieron a los números prepandemia. Eso también permitió que esta baja fuera sostenida. Por supuesto que la percepción de riesgo modera estos resultados”, explicó.

“Tenemos una percepción de riesgo de un 89% respecto al consumo de alcohol y las consecuencias sociales y sanitarias, pero también a las dificultades que puede generar en el entorno tener un consumo de alcohol que sea problemático”, complementó Riffo.

La directora del SENDA también mencionó como factor un cambio generacional en los estilos de vida de los jóvenes, afirmando que hoy “adoptan estilos de vida más moderados”. “Tenemos la instalación de una cultura más saludable”, valoró.

Como encargada del servicio nacional, Riffo destacó el impacto de la prevención en los resultados obtenidos. Señaló que los programas preventivos no solo están dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, sino que también incluyen a las familias, con el objetivo de entregar herramientas a padres, madres y cuidadores para acompañar a la infancia y adolescencia en etapas donde, como se sabe, suelen presentarse consumos experimentales.