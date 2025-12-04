La Moneda descarta viaje de Boric a la frontera y prioriza coordinación técnica con Lima

El Gobierno confirmó que el Presidente Gabriel Boric no viajará a la frontera con Perú, decisión tomada en un contexto de tensión luego de que el mandatario interino peruano José Jerí visitara Tacna para supervisar el despliegue militar en la zona limítrofe.

Desde Santiago, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que la estrategia del Ejecutivo se mantendrá enfocada en la coordinación técnica con Lima y en la ejecución del plan fronterizo, sin reaccionar ante señales políticas provenientes del país vecino.

“Las estrategias internas del Perú no ameritan un pronunciamiento del Estado de Chile”, sostuvo Cordero.

Esta postura marca un claro contraste con la actuación de las autoridades peruanas. El ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, acompañó a Jerí en su recorrido fronterizo, defendió el despliegue militar y aseguró que el libre tránsito no se encuentra obstruido, reiterando además que todo migrante sin registro será devuelto de inmediato.

En el ámbito diplomático, fuentes de la Cancillería indican internamente que Chile no está disponible para replicar “modelos improvisados” ni para responder con el dramatismo exhibido por Perú. Según las mismas fuentes, la estrategia del gobierno peruano ha sido errática, reactiva y motivada más por presiones políticas internas que por una política migratoria sostenible.