La programación de la última fecha del Campeonato Nacional 2025

Desde este viernes hasta el domingo se desarrollará la jornada final del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Deportes

El Campeonato Nacional 2025 llega a su fin. Este fin de semana se disputará la 30° y última fecha del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Todo arrancará el viernes 5 de diciembre, cuando Palestino reciba a Huachipato a las 20:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, el sábado 6 de diciembre se disputarán cinco partidos en simultáneo, donde se definirá el segundo descendido a Primera B.

Por su lado, el domingo resalta el cotejo donde Colo Colo se jugará la vida frente a Audax Italiano para intentar clasificar a la Copa Sudamericana.

Esta es la programación completa de la última fecha del Campeonato Nacional 2025:

Viernes 5 de diciembre

20:00 horas, Palestino vs. Huachipato, estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 6 de diciembre

18:00 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Claro Arena.
18:00 horas, Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, estadio Tierra de Campeones.
18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Unión Española, estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
18:00 horas, Deportes Limache vs. Deportes La Serena, estadio Lucio Fariña.
18:00 horas, O’Higgins vs. Everton, estadio El Teniente.

Domingo 7 de diciembre

18:00 horas, Colo Colo vs. Audax Italiano, estadio Monumental.
18:00 horas, Ñublense vs. Cobresal, estadio Nelson Oyarzún.

