La programación de la última fecha del Campeonato Nacional 2025

El Campeonato Nacional 2025 llega a su fin. Este fin de semana se disputará la 30° y última fecha del certamen de Primera División del fútbol chileno.

Todo arrancará el viernes 5 de diciembre, cuando Palestino reciba a Huachipato a las 20:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, el sábado 6 de diciembre se disputarán cinco partidos en simultáneo, donde se definirá el segundo descendido a Primera B.

Por su lado, el domingo resalta el cotejo donde Colo Colo se jugará la vida frente a Audax Italiano para intentar clasificar a la Copa Sudamericana.

Esta es la programación completa de la última fecha del Campeonato Nacional 2025:

Viernes 5 de diciembre

20:00 horas, Palestino vs. Huachipato, estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 6 de diciembre

18:00 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Claro Arena.

18:00 horas, Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, estadio Tierra de Campeones.

18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Unión Española, estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

18:00 horas, Deportes Limache vs. Deportes La Serena, estadio Lucio Fariña.

18:00 horas, O’Higgins vs. Everton, estadio El Teniente.

Domingo 7 de diciembre

18:00 horas, Colo Colo vs. Audax Italiano, estadio Monumental.

18:00 horas, Ñublense vs. Cobresal, estadio Nelson Oyarzún.