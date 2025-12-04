Mesa del Sector Público exige definir reajuste salarial antes de la segunda vuelta presidencial

Los gremios estatales solicitaron un reajuste real del 2%, la universalización de bonos y asignaciones, al igual que avances en estabilidad laboral, salud mental y reducción de jornada. Sin embargo, el principal conflicto surgió por el calendario: exigen un cronograma acotado y advirtieron que la negociación debe resolverse antes del 15 de diciembre. El Gobierno se comprometió a presentar una nueva propuesta la tarde de este jueves.

La Mesa del Sector Público —coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y conformada por 16 organizaciones de trabajadores estatales— inició formalmente la negociación del reajuste del sector con los ministros de Hacienda y Trabajo, Nicolás Grau y Giorgio Boccardo. El encuentro marca el comienzo del proceso anual que se abrió el pasado 26 de noviembre, cuando las organizaciones entregaron su Pliego de Negociación al Ministerio de Hacienda.

El documento contiene un amplio paquete de demandas económicas, laborales y de nivelación que, según advierten los gremios, resultan determinantes en el último año del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Entre los puntos centrales se encuentra la solicitud de un reajuste real del 2% para el periodo diciembre 2025–noviembre 2026, aplicable a todos los regímenes del Estado, incluidos trabajadores a honorarios, municipalidades, universidades estatales y servicios locales de educación.

Asimismo, las organizaciones exigen asegurar la cobertura universal de aguinaldos, bonos y asignaciones, eliminando criterios de exclusión que —según reclaman— afectan especialmente a trabajadores regidos por leyes especiales, SLEP y el sector municipal. También plantean la urgencia de avanzar en compromisos pendientes sobre salud mental, cuidado infantil, estabilidad funcionaria, titularidad y la aplicación de la jornada laboral de 40 horas en el sector público.

Tensión por los plazos del proceso

Uno de los principales nudos de la reunión fue el calendario de negociación. Las organizaciones buscan que la discusión concluya antes de la segunda vuelta presidencial, mientras que el Ejecutivo aún no define un cronograma que satisfaga a la mesa.

Tras el encuentro, Laura San Martín, coordinadora de la Mesa del Sector Público, afirmó que existe preocupación por los tiempos propuestos inicialmente por el Gobierno.

“Tenemos un problema con el tema de los calendarios para negociar y estamos esperando una nueva propuesta del gobierno para la tarde”, señaló. Agregó que la prioridad de la Mesa es clara: “Queremos negociar antes de que sean las elecciones presidenciales (…) No podemos incidir en el Parlamento, pero sí incidir en este tipo de negociación”.

San Martín sostuvo que las organizaciones están dispuestas a acelerar el proceso: “Estamos dispuestos a sentarnos a negociar todos los días. Las 24 horas si es posible, pero lo importante es sacar una buena negociación para todos los trabajadores y trabajadoras”.

La dirigenta enfatizó que las demandas no son nuevas, sino pendientes de negociaciones anteriores: “No hay muchas cosas nuevas en este petitorio. Son cosas que se vienen arrastrando de ajustes anteriores”.

La última de este gobierno

Por su parte, Gabriela Farías, vicepresidenta de la CUT y encargada del sector público, subrayó el contexto político en que se desarrolla este reajuste. “Esta no es cualquier negociación. Esta es la última negociación de este gobierno. No sabemos todavía la línea política que tiene el que viene, pero sí sabemos que tenemos un parlamento que va a ser difícil de convencer”, declaró.

Farías explicó que el cierre del Congreso el 17 de diciembre condiciona los tiempos: “Estamos buscando apurar lo más posible esta negociación, de manera que los temas más relevantes de las y los trabajadores se puedan dar en tiempos en que sean más beneficiosos para nosotros”.

Respecto de las prioridades inmediatas, enfatizó: “Lo primero es que las remuneraciones y las asignaciones estén completamente aseguradas”, y recalcó que esperan conocer la nueva propuesta del Ejecutivo para evaluar la disposición del gobierno a modificar el calendario.

Por su parte, el ministro Nicolás Grau ha señalado previamente que existe voluntad de avanzar con rapidez hacia un entendimiento, y que el Ejecutivo estudia alternativas para mejorar la programación del proceso. Sin embargo, todo indica que el proyecto de reajuste ingresaría al Congreso recién en enero, después de la segunda vuelta presidencial.

Ese escenario —considerando además el receso legislativo— mantiene la inquietud de los gremios, que buscan certezas antes del 15 de diciembre.

La Mesa del Sector Público definirá durante la tarde su postura frente al nuevo cronograma que envíe el Gobierno, en una negociación que, advierten, será decisiva para más de 900 mil trabajadores estatales.