Minvu y más de 40 cooperativas firman convenio "Proyecto Habitacional Cerro Centinela en San Antonio"

En Santiago, representantes de los pobladores del cerro Centinela en San Antonio se reunieron con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para la firma del “Proyecto Habitacional Cerro Centinela” en colaboración con 40 cooperativas. El acuerdo busca ejecutar proyectos habitacionales en los terrenos de la toma, una iniciativa impulsada por la cartera.

Según radio ADN, las cooperativas se conformaron hace varios meses, cuando surgió la posibilidad de adquirir el terreno, y no a raíz del anuncio de expropiación. Mario Reyes, presidente de las cooperativas formadas en la toma de San Antonio, destacó la importancia del acto. “Hoy estamos firmando este convenio, que es un paso gigantesco para nosotros”, afirmó.

El objetivo del convenio es coordinar esfuerzos y recursos entre los actores públicos y privados para la ejecución de proyectos habitacionales, de equipamiento y de mejoramiento urbano en la comuna de San Antonio.

“Nosotros tenemos un aporte por cooperativa, ese aporte es parte del trabajo en conjunto, de la corresponsabilidad, y estamos confiados en que vamos a seguir adelante, que vamos a lograr nuestro objetivo, y que por fin se cumpla la primera palabra de seis años atrás, de que vamos a poder estar en el espacio que va a ser propio”, afirmó Reyes, quien aludió a la invitación realizada hace seis años por una persona vinculada a una inmobiliaria para habitar y formar una comunidad en el lugar.

Por su parte, el ministro Carlos Montes explicó los próximos pasos del proyecto, indicando que será necesario realizar un loteo del terreno para distribuir los espacios según el número de familias. “El terreno va a requerir un loteo, y el loteo tiene que tener tantos lotes como familia se quiera incorporar ahí”, señaló.

Montes complementó que: “Lo que se busca es que los lotes sean lo más parecido al lugar donde la gente está viviendo (…) hay que hacer las calles, en algunos casos, la calle provocará una modificación del lote, porque pasa la calle por ahí”.

La tarde de este jueves, el Diario Oficial publicó el decreto que establece el programa de expropiaciones para la implementación del “Plan Habitacional Cerro Centinela”, comuna de San Antonio. Según la información, el Estado adquirirá un total de “110 de las 215 hectáreas del terreno ocupado por más de 4.000 familias“.