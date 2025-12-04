Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de marzo de 2026


Por incendio forestal: Senapred declara alerta roja en Valparaíso

El siniestro comenzó en la madrugada en el cerro San Roque, lugar donde hay una amenaza inminente para un total de 20 viviendas. La emergencia está siendo combatida por personal de Conaf y por bomberos de Valparaíso y Viña del Mar.

El siniestro comenzó en la madrugada en el cerro San Roque, lugar donde hay una amenaza inminente para un total de 20 viviendas. La emergencia está siendo combatida por personal de Conaf y por bomberos de Valparaíso y Viña del Mar.

Incendios Forestales

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró esta mañana una alerta roja para la comuna de Valparaíso, por un incendio forestal que desde la madrugada, afecta el cerro San Roque. 

En estos momentos, el siniestro es combatido por personal de Conaf y por bomberos de Valparaíso y Viña del Mar.

En medio del operativo, se emitió una alerta SAE para evacuar a los vecinos del sector Camino Real, de la población La Isla. En ese lugar, habría una amenaza inminente para 20 viviendas. 

Desde el Senapred, recalcaron que por tratarse de una alerta roja, se  “movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, sostuvieron.

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Abogado de familia de Jaime Guzmán espera pronta extradición de Apablaza: "Esperamos que hoy ya esté firmado" 
post-title
Boric cierra su ciclo en La Moneda: “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”
post-title
Luis Montes Rojas y la discusión sobre los monumentos históricos: "La respuesta puede ser la construcción de piezas que reconozcan otras historias"
post-title
U. de Chile recibe a universidades públicas latinoamericanas para dialogar sobre los desafíos que enfrenta la Educación Superior

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X