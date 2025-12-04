Por incendio forestal: Senapred declara alerta roja en Valparaíso

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró esta mañana una alerta roja para la comuna de Valparaíso, por un incendio forestal que desde la madrugada, afecta el cerro San Roque.

En estos momentos, el siniestro es combatido por personal de Conaf y por bomberos de Valparaíso y Viña del Mar.

En medio del operativo, se emitió una alerta SAE para evacuar a los vecinos del sector Camino Real, de la población La Isla. En ese lugar, habría una amenaza inminente para 20 viviendas.

Desde el Senapred, recalcaron que por tratarse de una alerta roja, se “movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, sostuvieron.