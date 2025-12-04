Presidente Boric en encuentro empresarial de la Sofofa: "Chile no se cae a pedazos"

El Presidente Gabriel Boric afirmó anoche que “Chile no se cae a pedazos” en el encuentro organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Este evento fue realizado el campus Beauchef de la Universidad de Chile, con la asistencia de representantes de los gremios empresariales del país.

En su discurso, el Mandatario expresó que: “Antes de ser Presidente dije que en los empresarios no confío, luego en el ejercicio del cargo hemos tenido un diálogo frecuente y franco, con nuestras diferencias, pero pensando en Chile”.

“Con la Sofofa hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar al rol distinto que se tiene desde el gobierno y de la empresa, pero con una visión común puesta en Chile, siempre con ánimo colaborativo”, añadió.

También sostuvo que “la imagen de Chile en el exterior es mucho mejor que la que a veces pareciera tener la élite respecto de nuestro propio país“. “Chile es un país serio, es un país confiable, es un país que no solamente es un buen socio comercial, sino que es un referente en materia cultural”, agregó el Jefe de Estado.

Sobre el crecimiento económico, el Presidente Boric defendió la gestión de su gobierno: “El año pasado se decía hasta el cansancio que el crecimiento en Chile iba a ser del 1,5% y fue de 2,6%. ¿Es suficiente? No, pero fue mucho más de lo que se esperaba y pareciera que no nos alegramos por eso. Es una buena noticia, pero tenemos que ir más allá”.

Según Boric, el crecimiento “es fundamental para el desarrollo del país. No estamos conformes con el potencial que tiene Chile hoy día, podemos crecer más y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Y no sólo eso, sino que durante nuestro periodo hemos crecido más de lo que estaba pronosticado. Yo sé que a veces puede parecer reiterativo o que a algunos no les gusta escucharlo, pero debemos recordar dónde estamos”.

“Las exportaciones nacionales siguen batiendo récords y son índices de los cuales tenemos que estar contentos, ponernos objetivos más ambiciosos sin lugar a dudas, no dormirnos en la complacencia por ningún motivo, pero no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas: déjenme decirles desde este espacio o desde cualquiera que Chile no se cae a pedazos. Chile es un país del cual tenemos que estar profundamente orgullosos”, enfatizó.

Además, recalcó que: “Tenemos que estar orgullosos de que hay aspectos que funcionan bien. Porque tal como aprendimos de los procesos constitucionales, no se trata de decir que está todo mal y por tanto tratar de cambiar todo de un plumazo. Se trata de construir sobre todo lo que hemos avanzado”.