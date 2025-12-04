“Pública para la República”: U. de Chile impulsa hoja de ruta para fortalecer creación de políticas públicas

La Universidad de Chile lanzó el documento “Pública para la República“, resultado de un proceso participativo que reunió a más de 120 académicas y académicos con el fin de reflexionar sobre el rol de la institución en la construcción de políticas públicas.

El libro identificó aprendizajes, obstáculos y propuestas para fortalecer la interfaz entre conocimiento académico y toma de decisiones. En su intervención, la Rectora Rosa Devés sostuvo que procesos como este permiten “transformar experiencias valiosas en una capacidad permanente” y reafirmar la vocación pública de la institución.

En ese contexto, la directora de Innovación de la Universidad de Chile, Anahí Urquiza, explicó que el documento busca consolidar aprendizajes institucionales y avanzar hacia estructuras que faciliten la interfaz entre investigación y Estado.

La académica recalcó que uno de los principales desafíos es que muchos esfuerzos de incidencia “se hacen a pulso”, debido a que el sistema académico aún no reconoce suficientemente este tipo de trabajos y porque existen brechas de lenguaje y tiempos entre el mundo científico y el público.

“Necesitamos lenguajes apropiados y pertinentes, en tiempos adecuados, y esforzarnos para que el conocimiento llegue a las manos y discusiones de los tomadores de decisiones”, complementó.

En la instancia se desarrolló el panel “Universidad y Estado: repensar la articulación para el bien común” compuesto por el senador Francisco Chahuán; la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; el jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal (DEIS), Jorge Pacheco; y el general de la Fuerza Aérea Luis Sáez, quienes intercambiaron visiones en base a sus experiencias.

El senador Chahuán destacó que las universidades estatales cumplen un rol insustituible en la formación de evidencia y pensamiento estratégico. “No solamente deben formar profesionales, sino también una visión de mediano y largo plazo”, afirmó. De acuerdo con sus palabras, estas instituciones deben funcionar como “un contrapeso intelectual para la elaboración de políticas públicas” frente a las presiones coyunturales del sistema político.

El legislador llamó a institucionalizar la relación entre universidades y Parlamento mediante “convenios permanentes, mesas técnicas mixtas y una vinculación temprana con las mociones legislativas”. En la discusión comparada, insistió en que Chile debe avanzar hacia un Congreso que legisle “en torno a la evidencia”, como Reino Unido, Uruguay y Nueva Zelanda.

Por su parte, el general Sáez subrayó que la articulación con la academia es clave para avanzar en “soberanía tecnológica, soberanía del conocimiento y soberanía de los datos”, pilares que permiten orientar políticas de largo plazo.

En salud, el jefe del DEIS insistió en la necesidad de una relación flexible entre universidad y Estado, señalando que las políticas deben ser “responsivas” y que la investigación aplicada solo puede incidir si se adapta a los desafíos cambiantes de los ministerios.

En tanto, la alcaldesa Pizarro centró su intervención en las brechas que afectan a comunas vulnerables y en la necesidad de que la academia incorpore esa realidad en su formación y producción de conocimiento. “Cuando hablamos de Estado, siempre a los que están más cerca de los ciudadanos, como los municipios, nos dejan afuera”, afirmó.

Para la jefa comunal los desafíos de política pública “se dan en las calles, en las escuelas, en los CESFAM” y requieren comprender los contextos locales. En esa línea, cuestionó que los futuros profesionales no siempre llegan preparados para trabajar en estos territorios.

La alcaldesa enfatizó que las alianzas entre academia y territorio deben ser sostenidas en el tiempo y no limitarse a actividades puntuales. Valoró la relación que mantiene con la Universidad de Chile, pero advirtió una deuda en la conexión de estudiantes con las comunidades.

El documento propone trabajar conjuntamente hacia una estrategia institucional estructurada que no dependa de esfuerzos individuales y que permita priorizar temas críticos, fortaleciendo redes académicas y articulando de manera sistemática la formación estudiantil con instituciones públicas.