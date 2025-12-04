Team Chile supera su marca de Valledupar y se acerca a los 40 oros en los Bolivarianos

El Team Chile continúa firmando una actuación histórica en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima, luego de superar los 37 oros obtenidos en Valledupar 2022 y quedar muy cerca de los 40 primeros lugares, cuando aún restan cuatro jornadas de competencia.
Este miércoles, los principales éxitos llegaron desde el remo, el atletismo y los deportes ecuestres. En esta última disciplina sobresalió nuevamente el equitador Cristóbal Boetto, quien alcanzó su segundo oro del certamen, esta vez en el salto mixto por equipos, junto a las amazonas Emilia Naser, Trinidad Soffia y Constanza Hofmann.
La proyección del equipo chileno se mantiene al alza, ya que este jueves se vivirán nuevas finales en disciplinas como atletismo, skateboarding y otros deportes, lo que abre la posibilidad de seguir ampliando la cosecha nacional.
Medallas del día (13):
Oro – Andoni Habash y Alfredo Abraham (Remo) / M2x
Oro – Esteban González (Atletismo) / 1.500 mts
Oro – C. Hofmann, E. Naser, T. Soffia y C. Boetto (Ecuestre) / Salto Equipo Mixto
Plata – Manuel Fernández y Felipe Guerra (Remo) / LM2-
Plata – Dominga Jácome (Triatlón)
Plata – Mateo Mendoza (Triatlón)
Plata – Dominga Jácome y Daniela Moya (Triatlón) / Dupla Femenina
Plata – Mateo Mendoza y Fernando Jácome (Triatlón) / Dupla Masculina
Bronce – Conjunto Femenino (Gimnasia Rítmica)
Bronce – Juan Ignacio Peña (Atletismo) / 1.500 mts
Bronce – Anaís Hernández, Macarena Borie, Javiera Cañas y Antonia Ramírez (Atletismo) / Relevo 4×100 mts
Bronce – Cristian Arriagada y Diego Rojas (Ciclismo) / Madison
Bronce – Paola Muñoz (Ciclismo) / Velocidad