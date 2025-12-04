Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de marzo de 2026


Team Chile supera su marca de Valledupar y se acerca a los 40 oros en los Bolivarianos

La delegación nacional ya dejó atrás los 37 triunfos de Valledupar 2022 y tiene cuatro jornadas para seguir ampliando su registro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima.

Deportes

El Team Chile continúa firmando una actuación histórica en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima, luego de superar los 37 oros obtenidos en Valledupar 2022 y quedar muy cerca de los 40 primeros lugares, cuando aún restan cuatro jornadas de competencia.

Este miércoles, los principales éxitos llegaron desde el remo, el atletismo y los deportes ecuestres. En esta última disciplina sobresalió nuevamente el equitador Cristóbal Boetto, quien alcanzó su segundo oro del certamen, esta vez en el salto mixto por equipos, junto a las amazonas Emilia Naser, Trinidad Soffia y Constanza Hofmann.

La proyección del equipo chileno se mantiene al alza, ya que este jueves se vivirán nuevas finales en disciplinas como atletismo, skateboarding y otros deportes, lo que abre la posibilidad de seguir ampliando la cosecha nacional.

Medallas del día (13):
Oro – Andoni Habash y Alfredo Abraham (Remo) / M2x
Oro – Esteban González (Atletismo) / 1.500 mts
Oro – C. Hofmann, E. Naser, T. Soffia y C. Boetto (Ecuestre) / Salto Equipo Mixto
Plata – Manuel Fernández y Felipe Guerra (Remo) / LM2-
Plata – Dominga Jácome (Triatlón)
Plata – Mateo Mendoza (Triatlón)
Plata – Dominga Jácome y Daniela Moya (Triatlón) / Dupla Femenina
Plata – Mateo Mendoza y Fernando Jácome (Triatlón) / Dupla Masculina
Bronce – Conjunto Femenino (Gimnasia Rítmica)
Bronce – Juan Ignacio Peña (Atletismo) / 1.500 mts
Bronce – Anaís Hernández, Macarena Borie, Javiera Cañas y Antonia Ramírez (Atletismo) / Relevo 4×100 mts
Bronce – Cristian Arriagada y Diego Rojas (Ciclismo) / Madison
Bronce – Paola Muñoz (Ciclismo) / Velocidad

