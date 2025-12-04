U. de Chile publica evidencia y recomendaciones sobre brechas en el acceso a derechos menstruales

En Chile aún persisten barreras estructurales que dificultan visibilizar el problema de la falta de acceso a la salud menstrual, lo que afecta el desarrollo e implementación de políticas efectivas dirigidas a grupos que se encuentran en los indicadores de pobreza multidimensional de la Encuesta CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional), así como a pueblos originarios y diversidades sexogenéricas. Debido a lo anterior, se hace necesario diseñar e implementar políticas públicas que releven esta inequidad de género y garanticen el acceso a la salud menstrual como un derecho humano.

El Policy Brief “Derechos Menstruales: Hacia una Política Pública para la Igualdad de Género” aborda el problema del acceso a la salud menstrual, las implicancias que estas brechas generan en la salud y en la participación social de mujeres y niñas, el marco del derecho internacional de los derechos humanos en materia de salud menstrual, así como la legislación y políticas públicas internacionales, comparándolas con la realidad chilena.

También, entrega recomendaciones para diversas instituciones, tales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Justicia y DDHH, Congreso Nacional, gobiernos locales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Publicado recientemente en el Portal de Libros UCHILE, el Policy Brief fue elaborado por un equipo interdisciplinario, compuesto por las/os académicas/os de la Facultad de Medicina, Ingrid Leal, Paulina Troncoso y Rodrigo Neira y las profesionales de la Dirección de Género de dicha unidad académica, Carolina Carstens y Daniela González. Además, participaron los y las académicas de la Facultad de Derecho, Natalia Morales, Claudia Iriarte y Felipe Abbott; y la economista de la Universidad Diego Portales y analista de política públicas de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laxmy Troncoso.

Para la académica y directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA), Ingrid Leal, este documento busca contribuir a visibilizar y abordar las brechas que afectan negativamente la vivencia saludable de la menstruación, desde una mirada integral. “Esta publicación representa un aporte relevante para quienes toman decisiones en políticas públicas. Asimismo, espero que sea útil para quienes diseñan programas en los ámbitos educativo y de salud, de manera que la temática menstrual se integre tanto en la Educación Sexual Integral como en los controles preventivos y de promoción dirigidos a niñas, adolescentes, mujeres y todas las personas que menstrúan”, explicó.

El documento se enmarca en una serie de acciones impulsadas por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de su Unidad de Transdisciplina, Redes e Interfaz, orientadas a potenciar la elaboración de documentos que sintetizan evidencia científica para apoyar la toma de decisiones y la discusión pública sobre temas específicos.

Barreras que afectan el acceso a la salud menstrual

Buscando avanzar en garantías para promover el derecho a un acceso a la salud menstrual en Chile, en el año 2021 se presentó en el Congreso Nacional el “Proyecto de ley para la promoción, resguardo y garantía de los derechos menstruales de las personas”, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2022 y actualmente sigue en trámite legislativo en el Senado. “Este documento puede contribuir a fortalecer y fundamentar la discusión legislativa”, agregó Leal.

En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, a la fecha, existen dos resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que relevan el estrecho vínculo de la gestión de la higiene menstrual con los derechos consagrados en su Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención para la erradicación de la discriminación contra la mujer, conocido como CEDAW.

La evidencia internacional que aborda el Policy Brief señala que la falta de acceso adecuado a productos de gestión menstrual se debe tanto a barreras económicas, problemas de distribución, infraestructura sanitaria insuficiente y la falta de educación basada en evidencia sobre el ciclo menstrual. Esta inaccesibilidad puede derivar en infecciones, ansiedad, discriminación y ausentismo escolar o laboral. Por ende, la menstruación tiene un efecto negativo en la asistencia escolar y el rendimiento académico de niñas y adolescentes.

Recomendaciones para garantizar este derecho

Respecto a las políticas públicas, la falta de una política nacional que aborde de forma explícita la salud menstrual y de una política nacional de Educación Sexual Integral (ESI) representa una omisión crítica en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, el Policy propone desarrollar una Política Nacional en Salud Menstrual, que incorpore los distintos niveles de acción, para reducir las barreras que obstaculizan la participación plena de las mujeres en la sociedad.

Para avanzar hacia una comprensión integral de la salud menstrual como un derecho y un componente fundamental del bienestar, es indispensable una acción articulada entre los sectores de educación, salud y comunidad, que promueva condiciones dignas para todas las personas que menstrúan.

Hacia el Ministerio de Educación se encomienda promover la comprensión del ciclo menstrual en el marco de la salud sexual y reproductiva y la educación sexual integral (ESI), para visibilizar y normalizar la temática sobre la menstruación. Respecto al Ministerio de Salud, el Policy recomienda potenciar en los programas de salud de la mujer y adolescencia la salud menstrual, con perspectiva de género y enfoque de curso de vida, para abordar las necesidades de todas las personas menstruantes.

En tanto, hacia el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Hacienda, Congreso Nacional, Gobiernos locales e INDH, se sugiere garantizar el acceso a productos de gestión menstrual e instalaciones sanitarias adecuadas para todas las personas menstruantes. Además, promover estrategias comunicacionales y de participación social que visibilicen la menstruación como un proceso biológico libre de estereotipos de género y que incluya a las diversidades sexuales y de género.

Encuentra el documento "Derechos Menstruales: Hacia una Política Pública para la Igualdad de género" aquí.