Valentina Marinkovic presenta “Tambalea”, su nuevo EP entre el pop y el R&B

La cantante y compositora chilena Valentina Marinkovic presenta “Tambalea”, un nuevo EP que expande su exploración sonora fusionando el pop con el R&B. El proyecto comenzó a gestarse a inicios de este año en los estudios de Claudio Quiñones, prestigioso productor nacional vinculado a artistas como Nicole, Makiza y La Pozze Latina. Allí, Marinkovic trabajó junto a los músicos y co productores Klaus Brantmayer y Enrique Camhi, ambos integrantes de la destacada banda nacional Newen Afrobeat.

En “Tambalea”, Marinkovic vuelve a conectar con lenguajes que ha desarrollado por más de una década, como el neo-soul y el R&B, dando forma a cinco canciones que combinan una lírica íntima con temáticas actuales. El resultado es un EP de identidad sólida, emocional y directa, en el que distintas experiencias permiten al oyente reconocerse y resonar con sus historias.

El lanzamiento está acompañado por el single “En ti”, una colaboración con Rulo —fundador de Los Tetas— que da vida a una pieza romántica, profunda y sensual, alejándose de los códigos más tradicionales de la balada pop. Este nuevo single se suma al adelanto “Perdida en el viento”, publicado como primera muestra de este trabajo. Completan el EP, “Tambalea” el track más pop bailable de esta entrega, la melancolía soul de “Cordillera” y un “Interludio” donde destacan lo dotes vocales de la artista.

Este EP aparece tras la edición de “Soul y Raíz, Vol. I”, un EP de homenajes a clásicos del género cuya segunda parte verá la luz en 2026, y después de “Mama Groove”, tercer álbum de Marinkovic, que la llevó a obtener nominaciones a Mejor Disco de Rap y R&B y Grabación del Año en los Premios Pulsar 2025.

El nuevo material tendrá su celebración en directo el sábado 6 de diciembre en Sala SCD Bellavista, donde Valentina Marinkovic se presentará con banda completa, invitados especiales como Celeste Shaw y un repertorio que integrará las canciones de todo su catálogo.