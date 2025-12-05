Buscan detenidos desaparecidos en Pisagua: ministro de Justicia llegó al lugar

El ministro en visita por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso, encabeza diligencias de ubicación de restos de detenidos desaparecidos en la localidad de Pisagua, Región de Tarapacá, enmarcadas en el Plan Nacional de Búsqueda.

“Se estuvieron haciendo excavaciones en el sector aledaño a la fosa ya existente, toda vez que había algunos indicios a partir de imágenes de georradar de que podía haber restos de una segunda inhumación, lamentablemente con resultado negativo”, contó el ministro Troncoso.

El ministro agregó que están pendientes trabajos de excavación en el sector del camping de Pisagua y un tercer lugar que quedó pendiente en una campaña anterior. Asimismo, sostuvo que “hay varias diligencias de toma de declaraciones que se van a realizar tanto en la ciudad de Iquique como en Alto Hospicio y Pozo Almonte”.

En forma paralela, personal del equipo de reacción táctica de la Policía de Investigaciones (PDI) está realizando indagaciones en piques mineros, también vinculados con las actividades del Plan de Búsqueda.

“De manera que ha sido una campaña con bastantes flancos abiertos, algunas veces con trabajos en paralelo y con la participación de distintas instituciones, más allá del Poder Judicial, como es la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, de Sernageomin y la Dirección de Vialidad”, detalló el ministro.

En medio de las diligencias, el equipo de trabajo recibió la visita in situ del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien llegó para interiorizarse sobre las diligencias y, particularmente, para reunirse con familiares de las víctimas, quienes asisten diariamente a observar los movimientos que se llevan a cabo.

“Creo que el Ministerio tiene una participación adecuada en la dirección del Plan de Búsqueda, por lo menos lo que me ha tocado trabajar a mí y en la coordinación de los distintos servicios”, sostuvo el ministro en visita.

“Ha sido importante mostrar el trabajo que se ha estado realizando, en que se han invertido los recursos del Plan de Búsqueda, cuáles son los sitios que han podido ser descartados en la localidad de Pisagua, que han sido varios, porque ha habido varias diligencias durante el año que han permitido descartar sitios que estaban señalados como posibles inhumaciones ilegales y dar con esto cierre a ciertas indagaciones y mayor tranquilidad a las familias de las víctimas”, añadió.

A las diligencias, que se extenderán por una semana, han asistido familiares de las víctimas, quienes han seguido de cerca los trabajos que encabeza el ministro en visita.

“El ministro Troncoso ha sido fantástico con nosotros; muy bien porque él está presente con todo este Plan de Búsqueda y nos da el aliciente que nosotros necesitamos. Es cercano a nosotros que es lo que nos interesa también para poder tener confianza en todo el equipo que está trabajando en estos momentos. Es un equipo genial, fantástico. Un equipo humano muy condescendiente con nosotros”, sostuvo Engracia Palominos, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua.

Palominos agregó que para los familiares estar presente durante los trabajos del Plan Nacional de Búsqueda “es importante para nosotros, porque estamos buscando a nuestros compañeros que fueron ejecutados, así que estamos. Hay que saber de ello, estamos en la búsqueda”.

“Es importante que el Estado en estos momentos se ha hecho cargo de este daño que hicieron a nuestros familiares, así que ahora al Estado le corresponde también hacer este Plan de Búsqueda“, concluyó.