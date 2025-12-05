Diputado Rey valora prohibición de teléfonos en colegios: “Generan daños cognitivos y ansiedad"

Esta semana la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó las modificaciones del Senado al proyecto de ley que regula y prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en los colegios. Esta medida comenzará a regir en los establecimientos educacionales a partir del 2026.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Hugo Rey (Renovación Nacional) se refirió a los aspectos de la iniciativa. “Dado que muchos estudios, incluso validados por la UNESCO, señalan que el teléfono disminuye los aprendizajes, sobre todo en Matemáticas y Lenguaje. Pero que además afecta gravemente la convivencia de los estudiantes”, argumentó de inicio acerca de los fundamentos detrás de la nueva ley.

No obstante, el parlamentario aclaró las excepciones a la normativa. “Tienen que ver con papás, niños, familias, que necesiten estar comunicados de forma permanente producto de emergencias, de otras situaciones excepcionales que el establecimiento les va a autorizar. También con temas relacionados a la salud, esas son excepciones que se van a autorizar, así como para el desarrollo de algunos procesos pedagógicos”, explicó Hugo Rey.

El legislador abordó las repercusiones en los niños, niñas y adolescentes en aspectos como la ansiedad que genera el uso o restricción de dispositivos tecnológicos. “Lo que hace el teléfono es justamente generar daños en formación cognitiva de los estudiantes, genera este tema de ansiedad. Es porque genera dependencia, que no es bueno. Todo esto debe manejarse en conjunto entre la escuela y las familias”, señaló, apuntando a los próximos seis meses en las comunidades educativas para profundizar en la nueva realidad en los colegios.

“Muchos de los programas están creados para generar adicción y eso a los adultos nos cuesta controlarlo, tenemos ansiedad, entonces en los más niños eso es más fuerte”, argumentó el diputado.

Por contraparte, Hugo Rey abordó las contradicciones de esta iniciativa frente a un mundo altamente digitalizado y la preocupación de expertos en lo que a avances tecnológicos se refiere. “El proyecto de ley establece que debe haber un proceso de desarrollo de los niños en donde se les entregue toda la formación en relación al uso responsable de la tecnología”, indicó.

“Lo que nosotros no queremos es que los niños pierdan sociabilizar porque están en los patios utilizando el celular. La tecnología, si no se modera, si no se controla, genera daños perjudiciales muy graves en nuestros estudiantes”, señaló Rey.