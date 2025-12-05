Gobierno desmiente aumento de salidas por frontera con Perú: "Que el debate sea sobre hechos"

Esta viernes, en el Palacio de La Moneda tuvo lugar la cuarta sesión del Comité de Coordinación Nacional de Fronteras, instancia en que participaron ministros de distintas carteras como Interior, Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa; además de organismos como el Servicio de Aduanas, el Servicio Nacional de Migraciones y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La reunión se dio en medio del debate por la situación en la frontera con Perú y por ello, su principal tema fue la gestión migratoria y la colaboración internacional.

Terminada esta cita, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue enfático en señalar que no ha habido un mayor flujo migratorio durante estos días y que “se ha construido un relato, de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral, que no es efectivo”.

“De acuerdo a los informes oficiales que hemos recibido de las instituciones que están a cargo del control fronterizo, lo que ha habido en el último tiempo es una disminución de los flujos de salida, contrariamente a lo que se ha instalado, quizás como un sentido común, a propósito de imágenes de hechos específicos”, observó.

El secretario de Estado aludió a una serie de datos de la PDI, que apuntan a que en comparación con noviembre del año pasado, la cantidad de egresos ha sido menor. En el paso fronterizo de Chacalluta, en ese mes del 2024, se registraron 187 mil salidas y en 2025, 168 mil.

Por lo anterior, Elizalde llamó a “que el debate se realice sobre hechos, sobre datos verificables, sobre información fidedigna, porque eso es lo que permite evaluar el real impacto de las políticas públicas y saber cuál ha sido su resultado”, instó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, destacó la importancia de la cooperación internacional para el trabajo en fronteras y relevó especialmente el diálogo que se logró establecer esta misma semana con Perú.

“Hemos tenido una buena experiencia de gestión conjunta de nuestra frontera norte. Con motivo de la inquietud mediática que se generó en torno a la situación existente alrededor de la línea de la Concordia, propusimos al Perú establecer un comité de gestión conjunta en materia migratoria. Tuvimos una primera reunión con el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el canciller (Hugo) De Zela y fue muy positiva, se constituyeron diversos grupos técnicos que van a informar alrededor del 19 de este mes respecto del avance de la cooperación”, detalló.

Desde el Gobierno, algo que también se resaltó fue el trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas en la frontera, ya que a juicio de las autoridades, su labor ha sido relevante en el control del flujo migratorio.

El ministro Elizalde hizo un balance de la situación, afirmando que las medidas implementadas han permitido alcanzar “fronteras más seguras” y un “menor número de ingresos irregulares”. No obstante, advirtió que persiste “un desafío en materia migratoria evidente”, impulsado principalmente por la crisis venezolana.