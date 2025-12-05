Ignacia Muñoz hace historia a los 13 años con oro en skate en los Juegos Bolivarianos

La gran protagonista de la jornada en los Juegos Bolivarianos fue la skater chilena Ignacia Muñoz (13 años), quien sorprendió al adjudicarse la medalla de oro en la categoría park. La deportista más joven del Team Chile y del evento superó a rivales de Perú, Colombia y Bolivia para subirse a lo más alto del podio.

La joven promesa del skateboarding nacional expresó su emoción tras la histórica conquista, señalando que se siente muy orgullosa del resultado, luego de un intenso trabajo diario, y valorando especialmente la oportunidad de representar a Chile y entregar una medalla al país. Su proyección internacional ya es una realidad, considerando que ha sido incluida en campamentos internacionales con miras a Los Ángeles 2028.

Además del oro de Muñoz, la jornada fue especialmente positiva para la delegación nacional, que logró 17 medallas en total, alcanzando las 142 preseas acumuladas en el certamen, con 42 oros, 49 platas y 51 bronces, afianzándose en el cuarto lugar del medallero general a falta de tres días de competencia.

Entre los triunfos dorados del día también destacó Martín Jaque en skateboarding park y el equipo femenino de gimnasia rítmica en la prueba de 3 balones + 2 cintas, reforzando el sólido desempeño chileno en disciplinas urbanas y artísticas.

Medallas del día:

ORO – Ignacia Muñoz (Skateboarding) / Park

ORO – Martín Jaque (Skateboarding) / Park

ORO – Equipo Femenino (Gimnasia Rítmica) / 3 Balones + 2 Cintas

PLATA – Renato Bolelli (Pelota Vasca) / Frontball

PLATA – Equipo Femenino (Gimnasia Rítmica) / 5 Cintas

PLATA – Claudio Romero (Atletismo) / Lanzamiento del Disco

PLATA – Ivana Gallardo (Atletismo) / Lanzamiento de la Bala

PLATA – Javiera Faletto (Atletismo) / 1.500 Mts

PLATA – Enrique Villalón (Karate) / 60 Kilos

PLATA – Valentina Petric (Skateboarding) / Street

PLATA – Fernanda Labraña y Nicolás Villalón (Tenis) / Dobles Mixtos

PLATA – Felipa Rosas, Christina Hostetter, Alfredo Abraham y Andoni Habash (Remo) / X4x Mixto

PLATA – Cristóbal Nuñez (Atletismo) / Salto con Garrocha

BRONCE – Isidora Gallo (Karate) / Kata

BRONCE – Matías Floto (Skateboarding) / Street

BRONCE – Diego Uribe (Pelota Vasca) / 5.000 Mts

BRONCE – Guillermo Correa (Atletismo) / Salto con Garrocha

BRONCE – Lucas Nervi (Atletismo) / Lanzamiento del Disco

BRONCE – Zita Solas (Pelota Vasca) / Frontball