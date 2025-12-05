Jara y dudas en plan de expulsión de migrantes de Kast: “Es bueno que admitiera que no puede hacerlo”

Durante su despliegue en el sur del país, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, apuntó sus dardos contra el plan de expulsión de migrantes de su contendor, José Antonio Kast. Un tema que ha estado sobre la palestra luego de ciertos traspiés del republicano por no explicar en detalle qué fórmula utilizará para llevar a cabo su promesa de campaña.

En el último debate organizado por Archi, Kast sostuvo que iba a “invitar a salir” a los migrantes indocumentados y que serían los empleadores quienes pagarían dicho pasaje, despertando recientes dudas y críticas en la izquierda.

“Es bueno que Kast, después de todo este tiempo que le estuvo diciendo a la gente que iba a expulsar a todos, haya admitido que en realidad no puede hacerlo. Los números no alcanzan de ninguna manera, de hecho si se hicieran expulsiones de 100 personas diarias en un avión, nos demoraríamos 9 años en expulsar a 330 mil”, acusó Jara en medio de un punto de prensa este viernes.

Jara cuestionó la “improvisación” de su contendiente en la materia y llamó a un debate serio, abogando por ordenar la migración irregular con un empadronamiento obligatorio. “Si el problema que tenemos con la migración irregular no lo ordenamos, va a ser muy complejo para adelante, para poder tener claridad de quiénes son, qué antecedentes tienen, si están trabajando o no, si tienen familia en Chile”, señaló.

“Y eso es lo que voy a hacer en mi gobierno, un empadronamiento obligatorio. Que es pasar lista de quiénes están, si tienen antecedentes penales o no, cuáles son sus vínculos familiares y si están trabajando o no. Y los que tengan antecedentes penales van a ser expulsados”, aclaró la candidata del oficialismo.

En otras materias, la abanderada de Unidad por Chile sostuvo un encuentro con trabajadores pesqueros de la empresa Pacific Blue en Talcahuano y presentó sus propuestas ante ellos para impulsar la industria en su eventual gobierno.

Asumiendo los problemas recientes en la Región del Bío Bío acerca de esta industria, derivados de la Ley de Fraccionamiento, entre otros, la candidata oficialista propuso un “shock de inversión pública destinado a recuperar 15 mil puestos de trabajo en la región”, a través de obras públicas como “el fortalecimiento del eje bioceánico entre los puertos y el paso fronterizo Pichachén, y avanzar en un nuevo complejo fronterizo para mejorar la conectividad”.

También prometió potenciar la reconstrucción de la caleta en Punta Lavapie, el mercado de Talcahuano y llevar adelante el proyecto de teleférico para Talcahuano, entre otros.