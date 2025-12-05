Michele Poletto: “Por Estados Unidos hay un negacionismo ambiental totalmente radical”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis el asesor para Cambio Climático y Democracia de IDEA Internacional, Michele Poletto, analizó el debate político actual respecto al cambio climático en el mundo.

La instancia más relevante en esta materia a nivel global es la conferencia climática anual de las Naciones Unidas, la COP, que ha sido cuestionada en el último tiempo por no propiciar acuerdos demasiado ambiciosos. En esa línea, el también experto en prospectiva expuso que: “Tuve la oportunidad de participar en las últimas dos, hace dos semanas en Brasil y hace un año en Azerbaiyán, y tengo que decir que, desde el punto de vista de los resultados de las negociaciones, fue bastante decepcionante”.

Polettó explicó que este año “la presidencia de Brasil tenía dos grandes objetivos, que era una hoja de ruta para la transición energética, en particular el abandono de los combustibles fósiles, y una hoja de ruta para parar la deforestación a nivel global. Los dos objetivos no salieron en el documento final, con lo cual el progreso fue relativamente modesto. En general el funcionamiento de estas conferencias requiere reformas urgentes”.

“Hemos visto sobre todo en los últimos años con presidencias no exactamente democráticas, una presencia de empresas, pero incluso de utilizar estas conferencias como una ocasión para firmar contratos de explotación de combustibles fósiles”, cuestionó.

A pesar de lo detallado por el asesor de IDEA, también afirmó que hay frentes donde sí se visualizan avances. “Si miramos en general a las políticas energéticas, los costes de las energías renovables en el mundo siguen cayendo, a pesar de lo que acabo de describir qué pasó en la conferencia, se ha ralentizado la tasa de deforestación a nivel global”, ejemplificó.

Respecto al escenario político, afirmó: “La crispación y la tendencia, la miopía política que tiende a mirar solo a los próximos tres, cuatro, cinco años de los ciclos electorales, hace muy difícil tener unas políticas de largo plazo y considerar los impactos sobre la gente joven y la generaciones futuras que todavía no existen”.

En línea con lo anterior, destacó que el jueves recién pasado se realizó el seminario “Prospectiva Transversal para un Chile Estratégico”, organizado con la participación de IDEA internacional, donde se abordaron estrategias de largo plazo. “Algunas sugerencias son justamente utilizar y fortalecer estas instituciones, como comisiones parlamentarias para futuro, que dejen un poco atrás el debate ideológico o el debate de política inmediata, de política interna inmediata y miren a lo que va a hacer el país en 20, 30 o 40 años”, comentó .

Negacionismo

En cuanto a discursos que relativizan o niegan el cambio climático, el experto aseguró que en años recientes la retórica predominante era la que el cambio climático era un tema secundario o que sus costos eran muy altos, sin embargo que ahora “volvimos al negacionismo puro y duro”.

“Por las posiciones de la administración de Estados Unidos en este momento hemos vuelto a un negacionismo totalmente radical, del fraude del cambio climático. Todo esto hay que deconstruirlo, hay que reaccionar, pero también hay que preparar a la opinión pública antes de que reciba estos mensajes”, explicó.

Poletto agregó que: “Hay que pasar a través de educación ciudadana, de información íntegra y honesta basada en evidencia, cuál es el contexto, los datos científicos básicos y cuáles son realmente los elementos del debate que cuentan”.

Sobre el impacto del sistema de producción en el cambio climático, el experto confirmó que “el cambio climático es una externalidad negativa de nuestro sistema de producción y del consumo, podríamos definirlo también como un fallo de mercado porque son costes de nuestras actividades económicas que no se compensan, son efectos de largo plazo, entonces, no entran en la planeación de políticas públicas de corto plazo y sin duda el sistema de producción y de consumo tiene que evolucionar”.