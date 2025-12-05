Ministro de Energía confirmará hoy si existen nuevos errores en cálculos de las tarifas eléctricas

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) calificó como “muy graves” los posibles nuevos errores de cálculo en las tarifas eléctricas que reconoció el biministro Álvaro García.

Ayer, el Ministerio de Energía confirmó que la Comisión Nacional de Energía (CNE), el 9 de enero de este año, solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) iniciar un estudio sobre la base de datos para valorizar los activos de todas las empresas de transmisión en el período 2020-2023.

El Ministerio de Energía fue informado por la CNE de los resultados parciales de ese informe, que el Coordinador entregará formalmente este viernes a dicho organismo. El estudio indicó que, de los datos informados por las empresas, existen valores que se alejan de los datos estándar de las instalaciones. Además, prácticamente la totalidad de los datos revisados estarían incompletos o no están correctamente respaldados lo que impide una cuantificación, según el informe de la CNE.

Por lo mismo, García citó para hoy a las transmisoras a una reunión, con posterioridad a la entrega del informe y llamó de inmediato a las empresas a reportar, de manera urgente, los datos que permitan otorgar certeza a este proceso de fijación tarifaria.

Esta situación, afirmó el diputado Mulet, “evidencia un descontrol y una situación abusiva”, además que “no se hizo bien el trabajo”. Por lo mismo, hizo un llamado a los parlamentarios para respaldar la solicitud de una comisión investigadora de los sobrecobros y el sistema eléctrico.

Respecto a los posibles y nuevos errores de cálculo, el diputado comentó que se trata de “un hecho muy grave que, además de Transelec que hace más de un año había anunciado que tenía problemas con la determinación de los valores de sus activos –problemas en el fondo a favor de los consumidores–, que ahora el resto de las empresas tengan problemas similares evidencia que no se hizo bien el trabajo, porque cuando lo anunció Transelec debió haberse revisado a todas las empresas de transmisión”.

Como consecuencia de esto, Mulet expuso que “esta es una parte de la cuenta que pagamos mes a mes todos los clientes regulados, 7,5 millones de medidores en casa de clientes regulados. Evidencia un descontrol, una situación abusiva además”.

“Hemos tenido un tiempo perdido en esta materia, y que tal como lo señalé en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Pardow, evidencia que nadie protege a los consumidores en el sistema y modelo tarifario, al menos en la transmisión cómo está fijado desde hace algunos años”, agregó.

Ante esta situación “tremendamente grave”, el parlamentario planteó que “requiere una revisión completa y un cambio en la legislación”.

Por lo mismo, manifestó que “espero que en la comisión investigadora que pedí, a propósito de esto, haya más parlamentarios disponibles a firmar para avanzar en una indagatoria a fondo. Repito, son los consumidores los que están perdiendo en esto día a día. Empresas que tampoco hacen un control estricto de los proceso tarifarios y que terminan beneficiándose más allá de la cuenta”.

Finalmente, enfatizó que “el sistema eléctrico en el país es un sistema que está sucio, hay que decirlo. Hay conflictos de interés y situaciones mal reguladas, y creo que eso debe corregirse a fondo, gane quien gane la elección presidencial”.

En tanto, el senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la comisión de Energía, espera que el ministerio “tome medidas muy claras y drásticas, porque no puede ser que levantemos una piedra y encontremos otro problema más que golpea el bolsillo de la gente en esta área tan sensible de necesidad como el servicio eléctrico“.

Por lo mismo, anunció que “pediré que la Comisión de Energía cite a la brevedad al ministro del ramo, al Coordinador Eléctrico y a la Comisión Nacional de Energía para terminar esta historia de una vez por todas”.

“A la gente hay que decirle claramente lo que ha pasado, tiene que haber sanciones por las irresponsabilidades, porque no es posible aceptar ni entender que tengamos este nivel escandaloso de contradicciones en una área tan sensible como la energía eléctrica“, recalcó.