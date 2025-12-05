Nelson Caucoto por propuesta de Kast de indultar a criminales de lesa humanidad: “Es una burla y un menoscabo”

La propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast de revisar la situación penitenciaria de condenados por crímenes de lesa humanidad, generó una inmediata reacción desde organizaciones vinculadas a los derechos humanos hasta referentes históricos del ámbito jurídico y político. A través de una declaración pública, siete figuras —Carmen Frei, Alicia Lira, Nelson Caucoto, Francisco Ugás, María Paz Ortega Frei, Alonso Salinas y Luciano Fouillioux— calificaron la iniciativa como “un doloroso retroceso” y un riesgo cierto de “impunidad”.

El documento advierte que Chile mantiene obligaciones internacionales ineludibles: “El respeto irrestricto a la dignidad humana debe ser garantizado por cualquier gobierno. Por ello, liberar o indultar a violadores de derechos humanos sería una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país”.

Además, los firmantes acusaron un intento de utilizar políticamente los crímenes cometidos bajo la dictadura: “Los derechos humanos son universales e irrenunciables, y jamás pueden ser usados o instrumentalizados como un botín político”.

La declaración profundiza en que los crímenes de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual ya están acreditados judicialmente, y advierte que “tensionar a nuestra sociedad con la posibilidad de que se libere a delincuentes de delitos de lesa humanidad jamás traerá la paz”.

El texto también refuerza los principios de la justicia transicional: “La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son deberes del Estado”, cerrando con un llamado a la ciudadanía a defender la democracia frente a cualquier intento de impunidad.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado experto en derechos humanos, Nelson Caucoto, profundizó en los riesgos de la propuesta de Kast, en medio de un escenario político donde el negacionismo ha ganado terreno en el debate público.

“El señor Kast quiere liberar a personas que han sido juzgadas bajo el Estado de derecho, con todas las prerrogativas, defensas y garantías que ofrece nuestro sistema normativo, y que están condenadas con fallos de la Corte Suprema”, señaló.

En esa línea, Caucoto recordó que muchos de esos procesos tardaron décadas en llegar a sentencia: “Aquí se trata de juicios que se han demorado en algunos casos cincuenta años para llegar a un resultado. Para que un señor venga a ofrecer que, de la noche a la mañana, va a dejar todo en nada, parece una burla, un retroceso, un menoscabo de los derechos de los chilenos de que se haga justicia”.

Así, el abogado enfatizó que los derechos humanos no son opcionales en un sistema democrático: “Les guste o no les guste, los derechos humanos son el elemento ético sobre el cual se construye una democracia. Si no respetamos esas reglas mínimas, realmente es un descalabro”.

Caucoto fue categórico al señalar el riesgo de naturalizar el negacionismo: “Me preocupa que hayamos ido perdiendo esta batalla cultural. Que haya muchos jóvenes que crean que Pinochet fue un estadista o que se puede volver a una dictadura. Eso es no conocer el horror, el terror, las políticas de exterminio”.

Chile y el escenario internacional

Otro de los puntos críticos, según Caucoto, es la contradicción entre la propuesta de Kast y las obligaciones internacionales del Estado.

“Estamos vinculados a sistemas regionales y mundiales de respeto de los derechos humanos. Chile no es autónomo en su mirada internacional”, explicó. Añadió que desconocer tratados, otorgar amnistía o indultar a condenados por lesa humanidad afectaría directamente la posición internacional del país.

“No se puede hablar de liberar a estos violadores de derechos humanos y que la comunidad internacional quede impávida. Esto afecta el honor de la nación”, afirmó. “Chile tiene un muy buen nombre en respeto al derecho internacional y no podemos sucumbir ante esta ola mundial de no respeto a las normas que garantizan la dignidad humana”.

La vigencia de la justicia transicional

Caucoto también subrayó la importancia de proteger los pilares de la justicia transicional en un contexto donde algunos sectores cuestionan el actuar judicial en estas causas.

“La justicia transicional se impone en periodos en que dejamos atrás una dictadura que dejó muerte, desaparecidos, torturados, exiliados. Si Chile ha avanzado es precisamente porque nuestros tribunales hicieron carne el derecho internacional y lo aplicaron. Eso es lo que la gente espera: que cada uno reciba lo que le corresponde”, afirmó el abogado.

“El que fue capaz de alzarse contra un semejante tiene que pagar por sus consecuencias. Por eso hoy están presos quienes están presos: porque son culpables de delitos atroces”, concluyó.

La polémica propuesta de José Antonio Kast reactivó un debate que parecía ya zanjado en el consenso democrático postdictadura: la imprescriptibilidad de los crímenes lesa humanidad y la obligación del Estado de asegurar que no exista espacio para ningún tipo de impunidad.