¿Qué es la Peste Porcina Africana y por qué frenó importaciones desde España?

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) decretó este miércoles la suspensión temporal de las importaciones de productos cárnicos porcinos originarios de España. La medida, de carácter preventivo, responde a la detección de un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en territorio español.

Según informó el organismo, la Peste Porcina Africana “es una enfermedad viral que afecta a cerdos domésticos, silvestres y jabalíes. No representa riesgo para las personas, ya que no es una zoonosis”.

Sin embargo, se trata de un virus “altamente contagioso” entre animales porcinos, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 100% y que ocasiona “grandes pérdidas económicas, cierre de mercados, afectación del bienestar animal y una reducción significativa en la disponibilidad de carne y productos derivados”. El patógeno es notablemente resistente y “puede sobrevivir en ropa, calzado, vehículos y en productos como jamón, embutidos o tocino”.

La alerta se activó luego de que España notificara la presencia de la enfermedad, tras confirmar dos jabalíes silvestres positivos a PPA en la provincia de Barcelona. Este hallazgo marca la primera detección del virus en ese país desde 1994, un hecho que “llevó a que el país perdiera su estatus de libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)”. Ante la confirmación, las autoridades españolas procedieron al cierre automático de las exportaciones a terceros países desde la zona afectada.

Como parte de la respuesta, el SAG comunicó que se “aplicará un período de resguardo de 30 días -equivalente a dos ciclos de incubación del virus- desde la fecha probable de infección”. En la práctica, esto significa que “todas las cargas con materia prima producida desde el 28 de octubre en adelante no podrán ingresar al país hasta que la Unión Europea establezca oficialmente la zonificación correspondiente”. Cabe señalar que los productos porcinos importados desde España representan aproximadamente el 2% del total de estas mercancías que ingresan a Chile.

Paralelamente, el servicio agrícola nacional reforzó sus protocolos de vigilancia interna, los cuales incluyen monitoreos permanentes en predios, plantas faenadoras, ferias ganaderas y unidades productivas, con el objetivo de identificar de manera temprana cualquier signo compatible con la PPA. Asimismo, “fortaleció la coordinación interinstitucional con Aduanas, autoridades portuarias, aerolíneas y otros organismos para minimizar el riesgo de ingreso del virus, junto con mantener un flujo de información permanente con el sector privado”.

El SAG hizo un llamado enfático a la ciudadanía para que contribuya a estos esfuerzos preventivos. Solicitó a la población “evitar traer al Chile productos cárnicos o alimentos que contengan carne de cerdo desde zonas afectadas y a denunciar cualquier actividad irregular relacionada con el ingreso o venta de productos de origen animal”. También recordó a los productores y tenedores de cerdos la obligación de “notificar de inmediato al SAG ante cualquier sospecha de la enfermedad, especialmente si observan signos como alta mortalidad, hemorragias, cianosis (manchas rojas o azuladas) en orejas y extremidades o necrosis en piel y tejidos”.

Finalmente, el organismo reiteró la importancia crítica de mantener una vigilancia activa y un trabajo colaborativo entre la ciudadanía, las autoridades y el sector productivo, como la estrategia fundamental para prevenir el ingreso de la Peste Porcina Africana al territorio nacional.