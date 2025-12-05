Sociedad civil y expertos se reúnen en Valdivia para exigir la protección del río San Pedro-Calle Calle

Este sábado 6 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, la Costanera de Valdivia será el escenario de un llamado a la acción por la conservación. La Mesa Ciudadana Río San Pedro-Calle Calle convoca al encuentro “Todas Las Aguas Llegan a Valdivia” en el sector ex Helipuerto, un evento diseñado para poner en valor y exigir la protección de uno de los cursos de agua más singulares del país.

La cita contará con un panel de especialistas que expondrán las múltiples dimensiones de la riqueza y la amenaza que se cierne sobre el río. La ecóloga Nicole Colín y la paleoecóloga Ana Abarzúa abordarán la excepcional biodiversidad y el invaluable patrimonio paleontológico del San Pedro-Calle Calle, reconocido como el río con mayor diversidad de peces nativos de Chile. Por su parte, la abogada Alejandra Donoso se referirá a los desafíos de gobernanza y los instrumentos legales necesarios para su resguardo.

La voz de la sociedad civil organizada también tendrá un espacio central. Ornella De Pablo, vocera del movimiento “Río San Pedro sin Salmoneras”, y Miguel Fonseca Carrillo Guala, werken de la Comunidad Mapuche Juan Carrillo Guala e integrante de la defensa de la Norma Secundaria de Calidad de Aguas de la cuenca, expondrán sobre la resistencia frente a la principal amenaza actual: un proyecto de piscicultura de la empresa Salmones Antártica S.A.

Según denuncian los organizadores, este proyecto, que data de hace 16 años, pretende reactivarse sin ajustarse a la legislación ambiental vigente. Alegan que vulnera derechos fundamentales de las comunidades indígenas aledañas y amenaza con contaminar la zona más prístina de la cuenca del río Valdivia, un ecosistema que fue clave en hazañas como el “Riñihuazo”.

El encuentro no solo será un espacio de análisis. Contará con un momento cultural a cargo de Javier Aravena, vocalista del grupo valdiviano La Rata Bluesera, y una exposición de la Agrupación Arpilleristas de Angachilla, fusionando el arte con el activismo ambiental.

El llamado final apunta a una exigencia de fondo: la actualización de las normas chilenas para alcanzar estándares internacionales que reconozcan la indisoluble relación entre la salud de los ecosistemas y la salud de las personas. “Todas Las Aguas Llegan a Valdivia” se presenta así como un punto de encuentro para la ciencia, el derecho, la cultura y la defensa territorial, en un esfuerzo por evitar que un patrimonio natural único sea dañado irreversiblemente.

Dónde y cuándo

Evento: encuentro “Todas Las Aguas Llegan a Valdivia”.

Fecha: sábado 6 de diciembre.

Hora: 18:00 horas.

Lugar: sector ex Helipuerto, Costanera de Valdivia (Región de Los Ríos).

Convocante: Mesa Ciudadana Río San Pedro – Calle Calle.