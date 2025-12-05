Yasmani Acosta recibe Premio Nacional del Deporte y dona su medalla olímpica al Estado

En una ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric Font, junto al ministro del Deporte Jaime Pizarro, el ministro de Educación Nicolás Cataldo y la ministra de Salud Ximena Aguilera, este jueves se hizo entrega del Premio Nacional del Deporte 2024 al luchador Yasmani Acosta, convirtiéndose en el máximo galardón estatal a su destacada trayectoria representando a Chile.

El reconocimiento distingue a deportistas que sobresalen por sus resultados competitivos y por su trayectoria ejemplar, y fue otorgado tras la evaluación de una comisión integrada por autoridades del deporte y el Congreso. Creados por la Ley del Deporte, estos premios se entregan desde 2002 y solo pueden recibirse una vez en la vida. En el caso de Acosta, el estímulo corresponde a 245 UTM, además del diploma de honor firmado por el Presidente de la República.

Yasmani Acosta, luchador de origen cubano, llegó a Chile en 2015 para competir en un Panamericano y decidió radicarse en el país. En 2017 obtuvo la autorización para competir por Chile y en 2018 recibió la nacionalidad por gracia, iniciando una de las trayectorias más exitosas de la lucha chilena.

Su consagración definitiva llegó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde disputó la final ante Mijaín López, considerado el mejor luchador de la historia y quíntuple campeón olímpico. Ese combate lo instaló entre los máximos referentes del deporte nacional contemporáneo.

Entre sus principales logros con la camiseta chilena destacan medallas de bronce en el Mundial de Lucha 2017, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, además de oros en los Juegos Suramericanos 2018 y 2022, títulos sudamericanos y 13 podios en torneos Grand Prix y copas internacionales.

El galardón a Acosta ratifica un proceso deportivo marcado por la disciplina, la constancia y la adaptación, transformándolo no solo en un referente de resultados, sino también en un símbolo del alto rendimiento chileno en el escenario olímpico.