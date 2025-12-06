“Aprender para proteger”: Ministerio del Medio Ambiente lanza guía que refuerza educación ambiental con foco en el mar

Con la participación de más de 150 estudiantes y representantes de múltiples colegios, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lanzó oficialmente la guía “Aprender para proteger”, un nuevo material pedagógico diseñado para fortalecer la educación ambiental con un foco central en las temáticas marino-costeras. La actividad se desarrolló en la Escuela Básica Carlos Condell, en Caleta Los Hornos, región de Coquimbo, reafirmando el compromiso local con la gestión ambiental.

A pesar de que Chile posee 83.850 kilómetros de costas, distintos diagnósticos muestran que la educación y la comprensión pública del océano son insuficientes. Ante esta urgencia, la nueva herramienta educativa —fruto del trabajo del proyecto GEF Gobernanza Marino Costera implementado por la FAO— entrega conocimientos y pasos prácticos para que docentes y comunidades integren el cuidado del mar en sus programas.

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró el lanzamiento asegurando que “es un hito que marca la determinación del Estado de Chile por enfrentar la crisis climática y ecológica desde la base: la educación de nuestras niñas y niños.”

“No podemos seguir abordando la protección del mar de forma parcializada, sino que es imperativo adoptar una comprensión íntegra del planeta. Por eso, al tener como eje el componente marino-costero en el SNCAE, estamos dotando a miles de establecimientos de las herramientas necesarias para formar estudiantes más conscientes que primero conozcan el mar y sus costas y luego lo cuiden”, afirmó la Ministra.

Un documento creado para proteger y preservar el mar chileno

El desarrollo de este material fue producto de la coordinación interinstitucional y se gestó con el apoyo técnico del proyecto GEF Gobernanza Marino Costera, implementado por la FAO y ejecutado por el MMA junto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA).

El documento, que es gratuito y de libre acceso, nace de un diagnóstico exhaustivo de las brechas del SNCAE, realizando una revisión curricular desde Educación Parvularia a Enseñanza Media. El objetivo fue identificar Objetivos de Aprendizaje (OA) con potencial para abordar el mar, permitiendo a los profesores vincular metas académicas con una visión sociocultural del océano.

Manuela Erazo, Coordinadora Nacional del Proyecto GEF Gobernanza Marino Costera, indicó que el objetivo ha sido traducir la complejidad de la conservación marina en una metodología clara. La información está organizada en una ruta metodológica asociada a la creación del Proyecto de Educación Ambiental (PEA), con foco en los ecosistemas marinos, buscando impulsar, en paralelo, la adopción de programas de gestión ambiental.

Experiencias escolares en Coquimbo

La jornada inaugural en el Colegio Carlos Condell no se limitó a lo teórico. Estudiantes participaron en el juego “Tramas del océano” para comprender las redes alimentarias submarinas, mientras los docentes asistieron a un taller metodológico para aplicar la ruta de proyectos propuesta en la guía.

El evento también contó con la presentación de experiencias escolares exitosas de la región, como el proyecto “La Ruta de la Basura” y un proyecto de rescate patrimonial chango de la Escuela Punta de Choros.

El SEREMI del Medio Ambiente de Coquimbo, Leonardo Gros, afirmó que la guía permite “transformar las brechas en nuestra certificación ambiental en acciones concretas, asegurando que la gestión ambiental sea eficiente y pertinente a nuestra realidad”.

La guía invita a las comunidades educativas de todo Chile a darle la relevancia necesaria al mar y las costas del país, incentivando una educación que contemple estos territorios tan significativos. Puedes descargar la guía aquí.