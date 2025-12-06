Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de marzo de 2026


Chile destaca en tenis de mesa y natación artística en los Juegos Bolivarianos 2025 superando su mejor registro histórico en medallas de oro

Los deportistas nacionales alcanzaron 48 preseas de oro, superando las 44 obtenidas en Trujillo 2013, que era el mejor registro histórico. Tania Zeng y las gemelas Trinidad y Soledad García destacaron en la jornada del viernes.

Los deportistas nacionales alcanzaron 48 preseas de oro, superando las 44 obtenidas en Trujillo 2013, que era el mejor registro histórico. Tania Zeng y las gemelas Trinidad y Soledad García destacaron en la jornada del viernes.

Deportes

Chile está cumpliendo una muy buena actuación en los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025.

Tal es así que los deportistas nacionales ya superaron, en lo que a medallas de oro se refiere, la cosecha conseguida en 2013 en Trujillo, al lograr 48 preseas doradas contra 44 de aquellos Juegos, donde se había conseguido la mayor cantidad histórica de metales preciosos.

Nombres destacados en el medallero

La jornada del viernes fue particularmente exitosa para la delegación chilena. En el tenis de mesa, Tania Zeng obtuvo el oro en singles, a lo que sumó, además, una presea de plata junto a Jorge Paredes en el dobles mixto. Dicha prueba de dobles mixtos fue ganada por los también deportistas nacionales Sofía Vega y Álvaro Fuentes.

En la pelota vasca, en tanto, el binomio conformado por Renato Bolelli y Esteban Romero ganó el oro en frontenis al derrotar en una dramática final a Perú. Magdalena Muñoz, por su parte, fue la ganadora en paleta goma.

El equitador Cristóbal Boetto, se quedó con el oro en el salto final general, mientras que las gemelas Trinidad y Soledad García se lucieron en el dueto en natación artística y también lograron presea dorada.

Con lo logrado la jornada del viernes, Chile llegó a 160 medallas y se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general.

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