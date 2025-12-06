Científicos y artistas apoyan a Jeannette Jara y alertan sobre la “Batalla Cultural” de la ultraderecha

Científicos, artistas y humanistas emitieron una declaración pública titulada “Con-Ciencia y Cultura para el Bienestar de Chile“, donde manifiestan su compromiso con la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara y alertan sobre el peligro de un retroceso cultural y científico en el país.

El texto, firmado por más de 800 personas, entre ellos 40 premios nacionales, comienza afirmando que Chile “merece continuar el camino de las transformaciones con justicia social” y destaca que la cultura, las artes, las ciencias y las humanidades son la base del bienestar y el desarrollo. Recordaron los avances internacionales de Chile en áreas como salud, astronomía, literatura y cinematografía, poniendo como ejemplo el reciente éxito en la política de salud informada por la ciencia que evitó la muerte de lactantes por virus sincicial.

La “Batalla Cultural” y la Amenaza de Censura

La declaración advierte que todos estos logros “corren peligro de ser borrados del centro del desarrollo de nuestra nación”, señalando que la recuperación de estos ecosistemas, como se ha visto en otros países, toma décadas.

Los firmantes identifican un “programa cultural, o lo que han llamado ‘batalla cultural’”, detrás de acciones ya constatadas, como:

La prohibición de libros en las escuelas.

El desfinanciamiento de la ciencia en áreas relevantes como la salud.

La desvalorización de la investigación sobre género y diversidades.

La negación de la evidencia sobre el cambio climático.

Según la declaración, esta “batalla” implica el control del pensamiento por medio de la censura a la cultura y su transformación en un producto de mercado, además de limitaciones a la libertad de investigación. “Los supuestos defensores de la libertad finalmente coartan la nuestra para imponernos su programa”, sostienen.

Alerta de Retrocesos y Fuga de Cerebros

Quienes firman la declaración defendieron el poder transformador de la cultura y la ciencia, advirtiendo que, sin libertad de pensamiento y de expresión, se queda a merced de la manipulación ideológica.

El texto vincula los retrocesos ideológicos a los problemas sociales y económicos vistos en países gobernados por la ultraderecha: “pobreza, reproducción y profundización de las desigualdades, desempleo, fuga de cerebros, control de la imaginación y del pensamiento, autoritarismo, ruptura de la cohesión y convivencia social”.

Frente a este escenario, los firmantes declararon su compromiso con la candidata Jeannette Jara, haciendo un llamado a “cuidar el camino que hemos construido, a mirar la evidencia y no dejarnos engañar por las estrategias de desinformación, a trabajar por mejorar el presente para avanzar con bienestar y justicia social hacia el futuro”. El documento concluye con la advertencia: “No se puede ceder un solo paso a quienes solo quieren hacer retroceder a Chile”.