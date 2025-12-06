Claudia Heiss por umbral del 5%: "Puede dejar sin representación a candidatos que reciban muchos votos”

Luego de varios meses fuera de la discusión pública, esta semana se conocieron las gestiones del Gobierno para sacar adelante, en el corto plazo, dos proyectos de reforma al sistema político: uno que fija un umbral del 5% de los votos para que los partidos estén en el Congreso; y un segundo, para endurecer los requisitos de constitución de partidos.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica del Departamento de Estudios Políticos de nuestra casa de estudios, Claudia Heiss, analizó ambas iniciativas y explicó, los que a su juicio, son los verdaderos problemas que deben combatirse para perfeccionar el sistema político.

Respecto al proyecto del 5%, iniciativa presentada por el senador socialista Alfonso De Urresti, que ya fue aprobada en la Cámara Alta, la cientista política presentó serios reparos. A su juicio, dicha norma, que dejaría fuera de juego a los partidos pequeños, podría poner en riesgo la representatividad y además, partiría de una premisa algo errada.

“Ese diagnóstico tiene elementos que son correctos y elementos que no son demasiado específicos respecto del problema del sistema político chileno. Creo que se le atribuye responsabilidad, por los problemas de la política, a la fragmentación, de una manera que no está sustentada por la ciencia política”, observó.

Heiss afirmó que el verdadero obstáculo para que los parlamentarios lleguen a acuerdos en el Congreso, no está en que existen demasiados partidos políticos, sino en cómo estos mismos funcionan. La falta de disciplina partidaria, el personalismo, el que parlamentarios “se manden solos” sin considerar las directrices de sus colectividades, serían fenómenos importantes a combatir.

“Lo del 5% me parece una norma muy gruesa que no aborda el problema de fondo, que es un problema de fragmentación que viene de mucho antes. Es iluso pensar que por secretaría se va a eliminar eso, si no se abordan problemas un poco más estructurales del sistema político que tienen que ver con cómo funcionan los partidos, cómo se relacionan los partidos con la ciudadanía, cómo se financian los partidos. El problema es mucho más integral que simplemente poner una norma desde arriba del 5%. Incluso, esto puede producir un daño, porque puede dejar sin representación a candidatos que reciban muchos votos”, advirtió.

En esa línea, la académica planteó que los esfuerzos deberían estar en la representatividad, en la conexión entre la ciudadanía y sus representantes, porque a su parecer, “es ahí dónde están principalmente los problemas del sistema electoral y del sistema de partidos en general”.

Además del umbral del 5%, el proyecto que ahora se tramita en la Cámara de Diputados contiene otro elemento: el cesar de su cargo a parlamentarios que renuncien a su partido.

De acuerdo a Heiss, se trata de una medida que podría servir para aumentar la disciplina partidaria, pero que de todas maneras, no considera suficiente.

“Hemos visto parlamentarios que hacen oposición desde su bancada, desde su partido. Simplemente no evita que el parlamentario no le haga caso al partido, que vote contra el partido si es que no renuncia, porque la norma dice que se pierde el escaño si se renuncia, no si lo echan. La verdad es que el poder real que tenga eso de producir disciplina me parece muy limitado”, opinó.

“Los partidos han abandonado la dimensión más programática”

La politóloga también se pronunció respecto al segundo proyecto de reforma política que se tramita, y que apunta a elevar las exigencias para constituir un partido, pidiendo, por ejemplo, que esté presente en ocho regiones contiguas (hoy se piden tres) y que cuente con un mayor número de afiliados.

Sobre esa iniciativa, indicó que no es que ataque “el corazón del problema de nuestro sistema político, pero sí es un proyecto que tiene elementos útiles, que tiene elementos que apuntan a la disciplina partidaria, que apuntan a dificultar la creación de partidos para tratar de reducir un poco esta proliferación”.

A lo anterior, Heiss agregó el antecedente de que hoy “tenemos voto obligatorio, por lo tanto, hay muchos más electores y me parece que está bien aumentar los requisitos de firmas. Yo creo que esos son ajustes que es importante ir haciendo al sistema político y que se tienen que ir haciendo todo el tiempo”.

Requerida sobre las medidas que se podrían adoptar en el futuro, la académica de la Universidad de Chile sugirió simplificar el sistema electoral, eliminando los pactos electorales. Sin embargo, con lo que fue más enfática fue con la necesidad de fortalecer los proyectos políticos y la “dimensión programática de la política”, para que los ciudadanos voten por colectividades y por conjuntos de ideas, más que por personas en específico.

“Yo creo que los partidos históricamente en Chile han abandonado bastante esa dimensión más programática y se han dedicado más a la gestión del poder, que es algo explicable, digamos. No estoy pidiendo que la gente que trabaja en la política sean sobrehumanos, pero sí creo que ha faltado una visión un poco más estratégica en los partidos políticos de la dimensión participativa, de formación ciudadana, de vinculación territorial, que se ha perdido mucho en este énfasis en la gestión política”, comentó.

Según Heiss, “hay mucho trabajo político que hacer para fortalecer a los partidos y me parece que la propuesta que comentamos de la pérdida de escaño por renuncia y de una norma del 5% es como un elefante en la cristalería, no aborda los problemas de fondo”.

“Hay muchas investigaciones que muestran que en realidad la fragmentación no es la causa de las crisis políticas, la fragmentación es un síntoma de que no hay conglomerados que sean capaces de concitar adhesión, de tener respaldo ciudadano y eso es lo que estamos viviendo en Chile. Para eso hay que abordar cómo fortalecer la representación política y creo que el umbral del 5% en particular es algo que puede producir más daño que mejora”, recalcó.